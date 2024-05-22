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Более 2,8 тысячи человек переедут из аварийных домов в Подмосковье - РИА Новости, 22.05.2024
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Новости Подмосковья
 
18:34 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/zhile-1947731137.html
Более 2,8 тысячи человек переедут из аварийных домов в Подмосковье
Более 2,8 тысячи человек переедут из аварийных домов в Подмосковье - РИА Новости, 22.05.2024
Более 2,8 тысячи человек переедут из аварийных домов в Подмосковье
Еще более 2,8 тысячи человек переедут из аварийного жилья в новые дома по полученным жилищным сертификатам в Московской области. Об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:34
2024-05-22T18:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Еще более 2,8 тысячи человек переедут из аварийного жилья в новые дома по полученным жилищным сертификатам в Московской области. Об этом сообщил 360.ru.По данным регионального минстроя, всего будет расселено более 52 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Наибольшее количество заявлений на получение жилищных сертификатов подали в Шатуре (574), Орехово-Зуевском округе (283), Сергиево-Посадском округе (257). Сейчас ведется выбор нового жилья и оформление всей необходимой документации.Отмечается, что жилищные сертификаты дают возможность жителям Подмосковья приобрести квартиру или дом за счет государства.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 2,8 тысячи человек переедут из аварийных домов в Подмосковье

© Медиасток ПодмосковьяКвартира в новостройке подмосковного города Ступино
Квартира в новостройке подмосковного города Ступино
© Медиасток Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Еще более 2,8 тысячи человек переедут из аварийного жилья в новые дома по полученным жилищным сертификатам в Московской области. Об этом сообщил 360.ru.
По данным регионального минстроя, всего будет расселено более 52 тысяч квадратных метров ветхого жилья. Наибольшее количество заявлений на получение жилищных сертификатов подали в Шатуре (574), Орехово-Зуевском округе (283), Сергиево-Посадском округе (257). Сейчас ведется выбор нового жилья и оформление всей необходимой документации.
Отмечается, что жилищные сертификаты дают возможность жителям Подмосковья приобрести квартиру или дом за счет государства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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