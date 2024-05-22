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"Под ударом": на Западе рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины - РИА Новости, 22.05.2024
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13:42 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947646185.html
"Под ударом": на Западе рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины
"Под ударом": на Западе рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины - РИА Новости, 22.05.2024
"Под ударом": на Западе рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины
После окончания срока президентских полномочий Владимира Зеленского на Украине активизируется борьба за власть, пишет обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:42
2024-05-22T13:42
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МОСКВА, 22 мая — РИА новости. После окончания срока президентских полномочий Владимира Зеленского на Украине активизируется борьба за власть, пишет обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт."Оставаясь у власти, Зеленский очутится под ударом со стороны своих внутренних оппонентов", — отметила она.Эллиотт подчеркнула, что истечение срока полномочий только "подливает масла в огонь", ведь соперники Зеленского уже представляют его как "нелегитимного автократа, помешанного на власти".Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947587769.html
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в мире, украина, москва, россия, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Под ударом": на Западе рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины

UnHerd: окончание срока полномочий Зеленского усилит борьбу за власть на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА новости. После окончания срока президентских полномочий Владимира Зеленского на Украине активизируется борьба за власть, пишет обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт.
"Оставаясь у власти, Зеленский очутится под ударом со стороны своих внутренних оппонентов", — отметила она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Эллиотт подчеркнула, что истечение срока полномочий только "подливает масла в огонь", ведь соперники Зеленского уже представляют его как "нелегитимного автократа, помешанного на власти".
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
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