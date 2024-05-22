https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947646185.html

"Под ударом": на Западе рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины

"Под ударом": на Западе рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины - РИА Новости, 22.05.2024

"Под ударом": на Западе рассказали об угрозе Зеленскому внутри Украины

После окончания срока президентских полномочий Владимира Зеленского на Украине активизируется борьба за власть, пишет обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T13:42

2024-05-22T13:42

2024-05-22T13:42

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МОСКВА, 22 мая — РИА новости. После окончания срока президентских полномочий Владимира Зеленского на Украине активизируется борьба за власть, пишет обозреватель UnHerd Бетани Эллиотт."Оставаясь у власти, Зеленский очутится под ударом со стороны своих внутренних оппонентов", — отметила она.Эллиотт подчеркнула, что истечение срока полномочий только "подливает масла в огонь", ведь соперники Зеленского уже представляют его как "нелегитимного автократа, помешанного на власти".Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.

https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947587769.html

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