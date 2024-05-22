https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947553795.html

"Он не президент": генерал ВСУ набросился на Зеленского

"Он не президент": генерал ВСУ набросился на Зеленского - РИА Новости, 22.05.2024

"Он не президент": генерал ВСУ набросился на Зеленского

Заявления Владимира Зеленского о том, что ни одна из бригад ВСУ не жалуется на недостачу артиллерийских снарядов, не соответствуют действительности и являются... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T02:36

2024-05-22T02:36

2024-05-22T04:20

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

сергей кривонос

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о том, что ни одна из бригад ВСУ не жалуется на недостачу артиллерийских снарядов, не соответствуют действительности и являются заготовленным текстом, такое мнение высказал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Мне бы очень хотелось, чтобы пан Зеленский это повторил в окопе с ребятами во время российского обстрела", – сказал он.По мнению Кривоноса, слова, которые Зеленский произносит публично, пишут для него заранее, а сам он не осведомлен о реальной ситуации на фронте."Зеленского постоянно используют. Он не понимает, а мы уже понимаем, что он играет роль президента, он не работает президентом. Вот в чем разница. Ему готовят эти тексты — он говорит", – заключил Кривонос.Украинские власти неоднократно заявляли о серьезном дефиците вооружений и боеприпасов у ВСУ в последние месяцы. В частности, сам Зеленский ранее признавал, что войска страны сталкиваются со снарядным голодом. Если ситуация не изменится, Киев начнет сдавать территории, подчеркивал он.

https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946906410.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947226460.html

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украина, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины, в мире