https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947551329.html

Зеленский высказался о своей легитимности

Зеленский высказался о своей легитимности - РИА Новости, 22.05.2024

Зеленский высказался о своей легитимности

Владимир Зеленский считает, что его президентский срок еще не подошел к концу, об этом он заявил в интервью агентству Reuters. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T01:22

2024-05-22T01:22

2024-05-22T01:22

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что его президентский срок еще не подошел к концу, об этом он заявил в интервью агентству Reuters."Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения я собираюсь продолжить (занимать пост президента — Прим. Ред.)", — утверждает он.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947522442.html

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в мире, украина, владимир зеленский