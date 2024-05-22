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Зеленский высказался о своей легитимности - РИА Новости, 22.05.2024
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01:22 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947551329.html
Зеленский высказался о своей легитимности
Зеленский высказался о своей легитимности - РИА Новости, 22.05.2024
Зеленский высказался о своей легитимности
Владимир Зеленский считает, что его президентский срок еще не подошел к концу, об этом он заявил в интервью агентству Reuters. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T01:22
2024-05-22T01:22
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что его президентский срок еще не подошел к концу, об этом он заявил в интервью агентству Reuters."Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения я собираюсь продолжить (занимать пост президента — Прим. Ред.)", — утверждает он.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский высказался о своей легитимности

Зеленский заявил, что его президентский срок еще не закончился

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что его президентский срок еще не подошел к концу, об этом он заявил в интервью агентству Reuters.
"Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения я собираюсь продолжить (занимать пост президента — Прим. Ред.)", — утверждает он.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
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