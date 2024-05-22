https://ria.ru/20240522/zdravookhranenie-1947629968.html

Губернатор Прикамья рассказал Мурашко о развитии здравоохранения в регионе

Губернатор Прикамья рассказал Мурашко о развитии здравоохранения в регионе - РИА Новости, 22.05.2024

Губернатор Прикамья рассказал Мурашко о развитии здравоохранения в регионе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в столице рассказал о развитии... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:48

2024-05-22T12:48

2024-05-22T12:48

пермский край

россия

дмитрий махонин

михаил мурашко

здравоохранение

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время рабочей встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в столице рассказал о развитии здравоохранения в регионе, сообщает пресс-служба правительства Прикамья. Махонин отметил, что в прошлом году в регионе был проведен ремонт 40 медобъектов в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". По словам губернатора, в Пермском крае на протяжении нескольких лет ведется активная работа по строительству и обновлению инфраструктуры. Также в медучреждения региона в прошлом году было передано 14 санитарных автомобилей и 600 единиц медицинского оборудования. Кроме того, регион досрочно выполнил план по установке 25 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сейчас ведется их лицензирование. В рамках реализации краевой программы "Качественное здравоохранение" за четыре года на территории Пермского края провели ремонт 277 медицинских объектов и благоустроили прилежащие территории 24 больниц и поликлиник. В этом году в Прикамье планируют закончить капитальный ремонт 57 объектов и благоустройство еще 13 территорий медучреждений. В планах к 2030 году – капитально отремонтировать все стационары, расположенные в регионе. А также продолжить благоустройство больничных дворов. Губернатор также подчеркнул, что за четыре года в регионе введен в эксплуатацию 21 крупный медицинский объект, из них 12 – в прошлом году. Также с 2020 года в территориях региона были установлены 160 ФАПов. В рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края в ближайшие годы в планах построить еще 16 объектов здравоохранения в шести округах Прикамья. Сейчас эти объекты находятся на разных этапах строительства. "Все это повышает доступность медицинской помощи для жителей всего региона, вне зависимости от их места проживания", – цитирует пресс-служба Махонина. Помимо этого, в регионе развивается система реабилитации и обеспечения всеми необходимыми лекарственными препаратами пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Также в регионе разработаны мероприятия для привлечения и закрепления кадров в регионе. Губернатор отметил, что благодаря реализации федеральной программы "Земский доктор/фельдшер" за четыре года 516 медработников были трудоустроены в 28 муниципальных образований Пермского края. Кроме того, действует краевая программа поддержки сотрудников медучреждений "Медицинские кадры Прикамья", в которой за два года приняли участие уже 224 человека.

https://ria.ru/20240425/vuzy-1942198653.html

https://realty.ria.ru/20240417/kama-1940597653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, россия, дмитрий махонин, михаил мурашко, здравоохранение