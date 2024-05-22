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Уровень воды в затопленных районах Омской области начал значительно падать - РИА Новости, 22.05.2024
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06:11 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/zatoplenie-1947562279.html
Уровень воды в затопленных районах Омской области начал значительно падать
Уровень воды в затопленных районах Омской области начал значительно падать - РИА Новости, 22.05.2024
Уровень воды в затопленных районах Омской области начал значительно падать
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале, что уровень рек Иртыш и Ишим в пострадавших от паводка районах региона начал... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T06:11
2024-05-22T06:11
происшествия
омская область
иртыш (река)
ишим (река)
виталий хоценко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ОМСК, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале, что уровень рек Иртыш и Ишим в пострадавших от паводка районах региона начал значительно снижаться. В Омской области введен режим ЧС в связи с паводком. Сильнее всего пострадал Усть-Ишим. Паводком были подтоплены около 640 домов и свыше 1000 приусадебных участков. "Сегодня утром уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составляет 937 см (-5 см за сутки), уровень Ишима в районе села Орехово составляет 1501 см (-16 см за сутки). Жителям Усть-Ишимского района оказывается помощь", - написал губернатор. По информации Хоценко, гуманитарный склад в регулярном режиме пополняется продовольствием, питьевой водой и медикаментами. На контроле также вопрос и топливного обеспечения. В районе работают сотрудники МЧС, волонтеры и полицейские. Оказывается помощь местным жителям и животным.
https://ria.ru/20240517/tobol-1946579680.html
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омская область
иртыш (река)
ишим (река)
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происшествия, омская область, иртыш (река), ишим (река), виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Омская область, Иртыш (река), Ишим (река), Виталий Хоценко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в затопленных районах Омской области начал значительно падать

Хоценко: уровень воды в затопленных районах Омской области значительно снижается

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в Омской области
Паводок в Омской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Паводок в Омской области. Архивное фото
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ОМСК, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале, что уровень рек Иртыш и Ишим в пострадавших от паводка районах региона начал значительно снижаться.
В Омской области введен режим ЧС в связи с паводком. Сильнее всего пострадал Усть-Ишим. Паводком были подтоплены около 640 домов и свыше 1000 приусадебных участков.
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"Сегодня утром уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составляет 937 см (-5 см за сутки), уровень Ишима в районе села Орехово составляет 1501 см (-16 см за сутки). Жителям Усть-Ишимского района оказывается помощь", - написал губернатор.
По информации Хоценко, гуманитарный склад в регулярном режиме пополняется продовольствием, питьевой водой и медикаментами. На контроле также вопрос и топливного обеспечения. В районе работают сотрудники МЧС, волонтеры и полицейские. Оказывается помощь местным жителям и животным.
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ПроисшествияОмская областьИртыш (река)Ишим (река)Виталий ХоценкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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