https://ria.ru/20240522/zatoplenie-1947562279.html

Уровень воды в затопленных районах Омской области начал значительно падать

Уровень воды в затопленных районах Омской области начал значительно падать - РИА Новости, 22.05.2024

Уровень воды в затопленных районах Омской области начал значительно падать

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале, что уровень рек Иртыш и Ишим в пострадавших от паводка районах региона начал... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T06:11

2024-05-22T06:11

2024-05-22T06:11

происшествия

омская область

иртыш (река)

ишим (река)

виталий хоценко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ОМСК, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем Telegram-канале, что уровень рек Иртыш и Ишим в пострадавших от паводка районах региона начал значительно снижаться. В Омской области введен режим ЧС в связи с паводком. Сильнее всего пострадал Усть-Ишим. Паводком были подтоплены около 640 домов и свыше 1000 приусадебных участков. "Сегодня утром уровень воды в Иртыше в районе села Усть-Ишим составляет 937 см (-5 см за сутки), уровень Ишима в районе села Орехово составляет 1501 см (-16 см за сутки). Жителям Усть-Ишимского района оказывается помощь", - написал губернатор. По информации Хоценко, гуманитарный склад в регулярном режиме пополняется продовольствием, питьевой водой и медикаментами. На контроле также вопрос и топливного обеспечения. В районе работают сотрудники МЧС, волонтеры и полицейские. Оказывается помощь местным жителям и животным.

https://ria.ru/20240517/tobol-1946579680.html

https://ria.ru/20240503/orsk-1943614285.html

омская область

иртыш (река)

ишим (река)

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происшествия, омская область, иртыш (река), ишим (река), виталий хоценко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024