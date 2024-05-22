https://ria.ru/20240522/zapad-1947479865.html

Запад проигрывает битву за технологическое лидерство

Запад проигрывает битву за технологическое лидерство - РИА Новости, 22.05.2024

Запад проигрывает битву за технологическое лидерство

— Да мы давно уже сделали опытный образец электромобиля-робота, человека там не нужно, — говорит один из членов вдохновенной китайской команды инженеров из... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T08:00

2024-05-22T08:00

2024-05-22T08:03

аналитика

технологии

китай

сша

гуандун

владимир путин

си цзиньпин

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— Да мы давно уже сделали опытный образец электромобиля-робота, человека там не нужно, — говорит один из членов вдохновенной китайской команды инженеров из предприятия-лаборатории в провинции Гуандун. Первые буквы названия предприятия — AI, искусственный интеллект. Здесь сложное и очень китайское явление: один из мозговых центров для всего автопрома страны, автопрома, безумно увлеченного идеей создать какое-то принципиально новое авто. И ведь получается.Беседа состоялась в дни, когда российский президент Владимир Путин находился в Китае, одновременно пекинские власти пригласили команду российских экспертов и журналистов в поездку по южным провинциям страны. У них получилось очень полезное мероприятие, помогающее понять не только то, что происходит между Россией и Китаем, но и что творится в мире в целом и почему с такой яростью США и Запад в целом борются с нашими двумя странами (и далеко не только с ними).Если коротко, то речь о мировой технологической революции, которую Пекин выигрывает вчистую. За что получает какие угодно санкции и эмбарго, в том числе на электромобили. Как раз в день нашего посещения лаборатории пришли новости о том, что на эти машины США ввели фактическую блокаду на своем рынке (и заставляют союзников делать то же самое). О чем, кстати, российский президент, находясь в Харбине, высказался: "Ну вот как недавно, взяли американцы и ввели Китаю санкции на электромобили. Почему? За что? Потому что китайские машины лучше стали, вот за это. Другой причины нет. Это пример недобросовестной конкуренции".Что такое технологическая революция? Это когда человек за рулем уже не нужен, робот с искусственным интеллектом и сам справится с дорогой (хотя законы такого пока не позволяют). Более того, сама идея автомобиля теперь выглядит не так, как раньше, потому что человек может заказать его примерно, как пиццу, — объяснить, какая именно начинка машины ему нужна. И ее сделают, без особых затрат и наценок, на том же предприятии, где с конвейера сходят и совсем другие авто.А еще на этом предприятии изобрели три вида автобатарей, тоже в соответствии с желаниями заказчика. Одним нужны те, что быстро (за 15 минут) заряжаются, другим — противоударные или те, которые заряжаются дольше, но тянут на более длинные дистанции. И еще много чего изобрели, впервые в мире. По сути, новый автопром.Интересен метод работы, который западные конкуренты называют государственным субсидированием производства. Но это вовсе не субсидирование, а более тонкая политика. Лаборатория открыта в 2017 году, она государственная. Существует по принципу "фундаментальная наука — это когда ученые удовлетворяют собственное любопытство за государственный счет". Но великие изобретения часто вот так и делаются. И они в данном случае продаются отсюда уже за деньги множеству прочих, частных предприятий, которых в автопроме Китая пока что около семидесяти: прекрасный хаос, по итогам развития которого, однако, выявятся позже мировые гиганты.Как это все началось? Можно начать отсчет еще с 80-х годов, когда страна начала по крупицам восстанавливать систему образования, разрушенную при маоистском социализме. Или с 90-х, когда начала создаваться, сначала с низкого технологического уровня, промышленность, которая с самого начала выходила на мировые рынки: так сложились и закалились собственные рабочие и инженерные школы.Сейчас Китай прощается с эпохой, когда люди не успевали следить за бешеным ростом собственной страны и ее уходом из нищеты к уровню жизни, уже местами заметно превышающему европейский. В музее города Ниндэ (где прошла часть ранней хозяйственно-политической карьеры Си Цзиньпина) нам показали фото одной и той же семьи, которая 40 лет назад была бездомной — жила на лодке у берега, а сегодня… Сегодня для этой процветающей семьи пришла уже третья эпоха и другой стиль жизни. Вопрос в том, сможет ли этот стиль понравиться всему миру или его части, изменить мир так, как это сделала прежняя, западная технологическая революция 1920-30-х годов (появились стиральные машины, холодильники, гражданская авиация).Это во многом случайный процесс. Китай, например, сначала стал мировым лидером по части скоростных поездов (хотя начинали это дело японцы). Потом то же произошло по части мобильных телефонов и прочих коммуникаций, 5G (хотя и тут начинали не они). Сегодня информационная революция продолжается, в КНР считают прошлым веком банковские карточки, платят там сейчас QR-кодом со смартфона, отпечатком ладони или сканом лица. То есть деньги стали чем-то другим.Электромобили: тут можно сколько угодно напоминать, что их могло и не быть. До сих пор пугающее мир разговорами о необходимости борьбы с изменениями климата и ухода от бензина западное климатическое лобби начало этот процесс. Но как только идея электромобиля стала модной, прежде всего на Западе, то зарабатывать на ней начал Китай, где с конвейера сходит по одному такому авто в 59 секунд. В результате меняется сама идея того, что такое дорога и что на ней делать человеку. Водитель становится пассажиром.Хорошо это или плохо, что человеческая жизнь меняется как-то уж слишком бурно? Всем ли в мире понравится стиль жизни нового века, и не внесет ли кто-то серьезные поправки в идеи, исходящие сегодня из Китая, с его одержимостью техническим модернизмом? Это вопрос о том, каким будет будущее. Но сегодня уже точно видно, что определять его будет не Запад. Отсюда нарастающее западное отчаяние и попытки любыми, в том числе военными методами сдержать, подорвать Китай и его союзников, выбравших правильную сторону для перехода в завтрашний мир.

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https://ria.ru/20240517/kitay-1946624133.html

https://ria.ru/20240516/kitay-1946536086.html

китай

сша

гуандун

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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аналитика, технологии, китай, сша, гуандун, владимир путин, си цзиньпин