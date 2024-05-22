https://ria.ru/20240522/zaklyuchennye-1947768035.html

Украинские суды начали освобождать заключенных, желающих вступить в ВСУ

Украинские суды начали освобождать заключенных, желающих вступить в ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024

Украинские суды начали освобождать заключенных, желающих вступить в ВСУ

Украинские суды начали освобождать заключенных, пожелавших вступить в ВСУ, информирует местное издание "Страна". РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T22:36

2024-05-22T22:36

2024-05-22T22:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские суды начали освобождать заключенных, пожелавших вступить в ВСУ, информирует местное издание "Страна". "Суды начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, желающих отправиться на фронт по новому закону". - говорится в сообщении.Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Сообщается о двух заключенных, освобожденных Хмельницким городским судом: мужчины отбывали наказание за кражи сроком около пяти лет. По данным издания, СИЗО обязали безотлагательно предать "мобилизованных" в Нацгвардию и отвезти в местный военкомат для заключения контракта. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240522/vsu-1947757711.html

https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947646185.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины