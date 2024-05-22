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Украинские суды начали освобождать заключенных, желающих вступить в ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 22.05.2024 (обновлено: 22:37 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/zaklyuchennye-1947768035.html
Украинские суды начали освобождать заключенных, желающих вступить в ВСУ
Украинские суды начали освобождать заключенных, желающих вступить в ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
Украинские суды начали освобождать заключенных, желающих вступить в ВСУ
Украинские суды начали освобождать заключенных, пожелавших вступить в ВСУ, информирует местное издание "Страна". РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T22:36
2024-05-22T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские суды начали освобождать заключенных, пожелавших вступить в ВСУ, информирует местное издание "Страна". &quot;Суды начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, желающих отправиться на фронт по новому закону&quot;. - говорится в сообщении.Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Сообщается о двух заключенных, освобожденных Хмельницким городским судом: мужчины отбывали наказание за кражи сроком около пяти лет. По данным издания, СИЗО обязали безотлагательно предать "мобилизованных" в Нацгвардию и отвезти в местный военкомат для заключения контракта. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240522/vsu-1947757711.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинские суды начали освобождать заключенных, желающих вступить в ВСУ

"Страна": на Украине начали освобождать заключенных, желающих вступить в ВСУ

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские суды начали освобождать заключенных, пожелавших вступить в ВСУ, информирует местное издание "Страна".
«

"Суды начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, желающих отправиться на фронт по новому закону". - говорится в сообщении.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
"На две части". Полковник СБУ раскрыл, на каком участке ВСУ ждет катастрофа
Вчера, 20:57
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Сообщается о двух заключенных, освобожденных Хмельницким городским судом: мужчины отбывали наказание за кражи сроком около пяти лет. По данным издания, СИЗО обязали безотлагательно предать "мобилизованных" в Нацгвардию и отвезти в местный военкомат для заключения контракта.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Вчера, 13:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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