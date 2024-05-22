Украинские суды начали освобождать заключенных, желающих вступить в ВСУ
"Страна": на Украине начали освобождать заключенных, желающих вступить в ВСУ
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинские суды начали освобождать заключенных, пожелавших вступить в ВСУ, информирует местное издание "Страна".
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"Суды начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, желающих отправиться на фронт по новому закону". - говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Сообщается о двух заключенных, освобожденных Хмельницким городским судом: мужчины отбывали наказание за кражи сроком около пяти лет. По данным издания, СИЗО обязали безотлагательно предать "мобилизованных" в Нацгвардию и отвезти в местный военкомат для заключения контракта.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.