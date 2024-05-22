https://ria.ru/20240522/zakharova-1947760646.html
Захарова спросила у США, когда были переговоры о признании Косово
Захарова спросила у США, когда были переговоры о признании Косово - РИА Новости, 22.05.2024
Захарова спросила у США, когда были переговоры о признании Косово
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у американских властей, когда были двусторонние переговоры о признании Косово независимым от... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T21:17
2024-05-22T21:17
2024-05-22T21:17
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у американских властей, когда были двусторонние переговоры о признании Косово независимым от Сербии. "А что там с Косово у американского президента? Не напомнит ли, когда завершились "двусторонние прямые переговоры между сторонами"? Конечно, не напомнит. Не было ни переговоров между Белградом и Приштиной, которые завершились бы признанием независимости края, ни легитимного референдума в самом Косове", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон в комментарии СМИ заявил, что американский президент Джо Байден "решительно поддерживает двухгосударственное решение" и делал это на протяжении своей карьеры. По словам Уотсона, Байден считает, что палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, не путем одностороннего признания. Она отметила, что вместо этого был "парад" односторонних нелегитимных признаний якобы независимости. "Бесплатный курс американской истории для СНБ (Совета национальной безопасности - ред.) США", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240416/kosovo-1940479306.html
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в мире, косово, россия, сербия, мария захарова, джо байден
В мире, Косово, Россия, Сербия, Мария Захарова, Джо Байден
Захарова спросила у США, когда были переговоры о признании Косово
Захарова: переговоры о признании Косово независимым от Сербии не завершились