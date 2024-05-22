https://ria.ru/20240522/zakharova-1947599666.html
Захарова высказалась о "Хиросимском процессе по ИИ"
Захарова высказалась о "Хиросимском процессе по ИИ" - РИА Новости, 22.05.2024
Захарова высказалась о "Хиросимском процессе по ИИ"
"Хиросимский процесс по ИИ" - не что иное, как очередной закрытый клуб по интересам западных стран и тех, кто готов играть по их правилам, заявила официальный... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:03
2024-05-22T11:03
2024-05-22T11:07
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Хиросимский процесс по ИИ" - не что иное, как очередной закрытый клуб по интересам западных стран и тех, кто готов играть по их правилам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хиросимский процесс по искусственному интеллекту (ИИ)", а также созданная в его поддержку "группа друзей" (ГД) есть не что иное, как очередной закрытый "клуб по интересам" западных стран и тех, кто готов играть по их правилам. Причем в его основе – крайне идеологизированная концепция деления государств на "демократии" и "автократии", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.Она добавила, что присоединение к инициативе - по приглашению, а не по желанию, подается как "лакмусовая бумажка" демократичности - Россия такой неинклюзивный подход к решению проблем, требующих подлинно коллективных усилий всех государств, категорически не приемлет."Он (подход - ред.) ведет лишь к необоснованной политизации проблематики международного регулирования ИИ в ущерб справедливому и открытому международному сотрудничеству в интересах всего человечества", - подчеркнула она.По словам Захаровой, Запад стремится создать узкую коалицию для формирования неких выгодных ему международных "правил" для генеративного ИИ, а данная инициатива – новая попытка США и их сторонников "застолбить" за собой доминирующие позиции в сфере ИИ."Перед участниками ставятся непомерно амбициозные задачи – учредить некие общие для государств и компаний "правила игры" исключительно по своим лекалам", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20231026/doklad-1905278415.html
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в мире, россия, мария захарова, госдума рф
В мире, Россия, Мария Захарова, Госдума РФ
Захарова высказалась о "Хиросимском процессе по ИИ"
Захарова: "Хиросимский процесс по ИИ" – закрытый клуб по интересам Запада
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "Хиросимский процесс по ИИ" - не что иное, как очередной закрытый клуб по интересам западных стран и тех, кто готов играть по их правилам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хиросимский процесс по искусственному интеллекту (ИИ)", а также созданная в его поддержку "группа друзей" (ГД
) есть не что иное, как очередной закрытый "клуб по интересам" западных стран и тех, кто готов играть по их правилам. Причем в его основе – крайне идеологизированная концепция деления государств на "демократии" и "автократии", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Она добавила, что присоединение к инициативе - по приглашению, а не по желанию, подается как "лакмусовая бумажка" демократичности - Россия такой неинклюзивный подход к решению проблем, требующих подлинно коллективных усилий всех государств, категорически не приемлет.
"Он (подход - ред.) ведет лишь к необоснованной политизации проблематики международного регулирования ИИ в ущерб справедливому и открытому международному сотрудничеству в интересах всего человечества", - подчеркнула она.
По словам Захаровой, Запад стремится создать узкую коалицию для формирования неких выгодных ему международных "правил" для генеративного ИИ, а данная инициатива – новая попытка США
и их сторонников "застолбить" за собой доминирующие позиции в сфере ИИ.
"Перед участниками ставятся непомерно амбициозные задачи – учредить некие общие для государств и компаний "правила игры" исключительно по своим лекалам", - заключила Захарова.