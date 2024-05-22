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ЗАЭС проинформирует МАГАТЭ о новой атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 22.05.2024
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16:42 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/zaes-1947708142.html
ЗАЭС проинформирует МАГАТЭ о новой атаке украинского беспилотника
ЗАЭС проинформирует МАГАТЭ о новой атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 22.05.2024
ЗАЭС проинформирует МАГАТЭ о новой атаке украинского беспилотника
Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформируют о новой атаке украинского беспилотника на Запорожскую АЭС, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:42
2024-05-22T16:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформируют о новой атаке украинского беспилотника на Запорожскую АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха ЗАЭС в среду, пострадавших и критических разрушений нет. На станции назвали произошедшие террористической атакой. На сегодня в составе 19-й команды наблюдателей миссии МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС находится четыре инспектора. В их задачу входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической. "Мы проинформируем инспекторов МАГАТЭ о последствиях прилета", - сказала Яшина РИА Новости. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240522/zaes-1947681344.html
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в мире, россия, днепр (город), энергодар, владимир путин, запорожская аэс
В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Владимир Путин, Запорожская АЭС, В мире
В мире
ЗАЭС проинформирует МАГАТЭ о новой атаке украинского беспилотника

Запорожская АЭС сообщит инспекторам МАГАТЭ о новой атаке украинского дрона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформируют о новой атаке украинского беспилотника на Запорожскую АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха ЗАЭС в среду, пострадавших и критических разрушений нет. На станции назвали произошедшие террористической атакой. На сегодня в составе 19-й команды наблюдателей миссии МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС находится четыре инспектора. В их задачу входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической.
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"Мы проинформируем инспекторов МАГАТЭ о последствиях прилета", - сказала Яшина РИА Новости.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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