https://ria.ru/20240522/zaes-1947708142.html
ЗАЭС проинформирует МАГАТЭ о новой атаке украинского беспилотника
ЗАЭС проинформирует МАГАТЭ о новой атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 22.05.2024
ЗАЭС проинформирует МАГАТЭ о новой атаке украинского беспилотника
Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформируют о новой атаке украинского беспилотника на Запорожскую АЭС, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:42
2024-05-22T16:42
2024-05-22T16:42
в мире
россия
днепр (город)
энергодар
владимир путин
запорожская аэс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_2f961bf51c922bd7da330ce1a2ea9c69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформируют о новой атаке украинского беспилотника на Запорожскую АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха ЗАЭС в среду, пострадавших и критических разрушений нет. На станции назвали произошедшие террористической атакой. На сегодня в составе 19-й команды наблюдателей миссии МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС находится четыре инспектора. В их задачу входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической. "Мы проинформируем инспекторов МАГАТЭ о последствиях прилета", - сказала Яшина РИА Новости. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240522/zaes-1947681344.html
https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html
россия
днепр (город)
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_496:0:3225:2047_1920x0_80_0_0_0d6fa4c44775834377aadc4ec1c95b81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, днепр (город), энергодар, владимир путин, запорожская аэс
В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Владимир Путин, Запорожская АЭС, В мире
ЗАЭС проинформирует МАГАТЭ о новой атаке украинского беспилотника
Запорожская АЭС сообщит инспекторам МАГАТЭ о новой атаке украинского дрона