https://ria.ru/20240522/zaderzhanie-1947769694.html
В Новороссийске задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня
В Новороссийске задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня - РИА Новости, 22.05.2024
В Новороссийске задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня
Полицейские задержали безработного жителя Новороссийска, прикурившего сигарету от Вечного огня, он пообещал, что "такого больше не будет", сообщили в краевом ГУ РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T23:03
2024-05-22T23:03
2024-05-22T23:03
происшествия
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg
КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Полицейские задержали безработного жителя Новороссийска, прикурившего сигарету от Вечного огня, он пообещал, что "такого больше не будет", сообщили в краевом ГУ МВД. "Осквернившего Вечный огонь в городе-герое задержали полицейские. Им оказался 46-летний безработный местный житель", - говорится в сообщении краевого ГУ МВД. . В среду в соцсетях появилось видео, где мужчина прикуривает сигарету от Вечного огня на Площади Героев в Центральном районе Новороссийска. "Приношу свои извещения за содеянное жителям города Новороссийска - что такого больше не будет", - сказал правонарушитель на кадрах, опубликованных полицией. В краевом главке добавили, что мужчина "одним извинением не отделается". Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия решения, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240511/znamya-1945216797.html
https://ria.ru/20231212/vysylka-1915302025.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_5e6ea0a7528cf2073ca2d02492f2d6df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
В Новороссийске задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня
В Новороссийске задержали безработного, прикурившего сигарету от Вечного огня