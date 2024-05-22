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В Новороссийске задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня - РИА Новости, 22.05.2024
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23:03 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/zaderzhanie-1947769694.html
В Новороссийске задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня
В Новороссийске задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня - РИА Новости, 22.05.2024
В Новороссийске задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня
Полицейские задержали безработного жителя Новороссийска, прикурившего сигарету от Вечного огня, он пообещал, что "такого больше не будет", сообщили в краевом ГУ РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T23:03
2024-05-22T23:03
происшествия
новороссийск
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КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Полицейские задержали безработного жителя Новороссийска, прикурившего сигарету от Вечного огня, он пообещал, что "такого больше не будет", сообщили в краевом ГУ МВД. "Осквернившего Вечный огонь в городе-герое задержали полицейские. Им оказался 46-летний безработный местный житель", - говорится в сообщении краевого ГУ МВД. . В среду в соцсетях появилось видео, где мужчина прикуривает сигарету от Вечного огня на Площади Героев в Центральном районе Новороссийска. "Приношу свои извещения за содеянное жителям города Новороссийска - что такого больше не будет", - сказал правонарушитель на кадрах, опубликованных полицией. В краевом главке добавили, что мужчина "одним извинением не отделается". Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия решения, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240511/znamya-1945216797.html
https://ria.ru/20231212/vysylka-1915302025.html
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происшествия, новороссийск
Происшествия, Новороссийск
В Новороссийске задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня

В Новороссийске задержали безработного, прикурившего сигарету от Вечного огня

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Полицейские задержали безработного жителя Новороссийска, прикурившего сигарету от Вечного огня, он пообещал, что "такого больше не будет", сообщили в краевом ГУ МВД.
«
"Осквернившего Вечный огонь в городе-герое задержали полицейские. Им оказался 46-летний безработный местный житель", - говорится в сообщении краевого ГУ МВД. .
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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11 мая, 10:58
В среду в соцсетях появилось видео, где мужчина прикуривает сигарету от Вечного огня на Площади Героев в Центральном районе Новороссийска.
«
"Приношу свои извещения за содеянное жителям города Новороссийска - что такого больше не будет", - сказал правонарушитель на кадрах, опубликованных полицией.
В краевом главке добавили, что мужчина "одним извинением не отделается".
Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия решения, добавили в ведомстве.
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