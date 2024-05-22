https://ria.ru/20240522/zaderzhanie-1947769694.html

В Новороссийске задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня

В Новороссийске задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня - РИА Новости, 22.05.2024

В Новороссийске задержали мужчину, прикурившего сигарету от Вечного огня

Полицейские задержали безработного жителя Новороссийска, прикурившего сигарету от Вечного огня, он пообещал, что "такого больше не будет", сообщили в краевом ГУ РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T23:03

2024-05-22T23:03

2024-05-22T23:03

происшествия

новороссийск

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КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Полицейские задержали безработного жителя Новороссийска, прикурившего сигарету от Вечного огня, он пообещал, что "такого больше не будет", сообщили в краевом ГУ МВД. "Осквернившего Вечный огонь в городе-герое задержали полицейские. Им оказался 46-летний безработный местный житель", - говорится в сообщении краевого ГУ МВД. . В среду в соцсетях появилось видео, где мужчина прикуривает сигарету от Вечного огня на Площади Героев в Центральном районе Новороссийска. "Приношу свои извещения за содеянное жителям города Новороссийска - что такого больше не будет", - сказал правонарушитель на кадрах, опубликованных полицией. В краевом главке добавили, что мужчина "одним извинением не отделается". Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия решения, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240511/znamya-1945216797.html

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новороссийск

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происшествия, новороссийск