Рейтинг@Mail.ru
Экспорт из Японии в Россию за год сократился на 6,9 процента - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 22.05.2024 (обновлено: 03:50 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/yaponiya-1947554986.html
Экспорт из Японии в Россию за год сократился на 6,9 процента
Экспорт из Японии в Россию за год сократился на 6,9 процента - РИА Новости, 22.05.2024
Экспорт из Японии в Россию за год сократился на 6,9 процента
Япония в апреле нарастила экспорт в Россию деталей для компьютеров на 5000% до 1 тонны по сравнению с тем же месяцем прошлого года, такие данные обнародовало в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T02:59
2024-05-22T03:50
экономика
россия
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819139665_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_f740810902d2496fe32e7244d6452dfd.jpg
ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Япония в апреле нарастила экспорт в Россию деталей для компьютеров на 5000% до 1 тонны по сравнению с тем же месяцем прошлого года, такие данные обнародовало в среду министерство финансов страны.Также вырос экспорт в Россию из Японии аудио- и видеоаппаратуры – на 67,7%, мотоциклов на 44,1% и деталей для автомобилей на 15,6%.В то же время сократился экспорт пластика на 95,8%, резины на 52,3%, бумаги на 65,5%, компьютеров на 85,7%, автомобилей – на 4,7%, из них легковых – на 0,8%.В целом экспорт из Японии в Россию в апреле сократился на 6,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 31,5 миллиарда иен (около 209 миллионов долларов)
https://ria.ru/20240510/rossiya-1945065433.html
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819139665_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_5de2104ecef832585987c7015ed059a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
Экспорт из Японии в Россию за год сократился на 6,9 процента

Экспорт из Японии в РФ в апреле упал на 6,9 процента в сравнении с 2024 годом

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Грузовые контейнеры во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Япония в апреле нарастила экспорт в Россию деталей для компьютеров на 5000% до 1 тонны по сравнению с тем же месяцем прошлого года, такие данные обнародовало в среду министерство финансов страны.
Также вырос экспорт в Россию из Японии аудио- и видеоаппаратуры – на 67,7%, мотоциклов на 44,1% и деталей для автомобилей на 15,6%.
В то же время сократился экспорт пластика на 95,8%, резины на 52,3%, бумаги на 65,5%, компьютеров на 85,7%, автомобилей – на 4,7%, из них легковых – на 0,8%.
В целом экспорт из Японии в Россию в апреле сократился на 6,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 31,5 миллиарда иен (около 209 миллионов долларов)
Село Крабозаводское на острове Шикотан в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Уже приступили. В Японии забили тревогу из-за решения России
10 мая, 09:59
 
ЭкономикаРоссияЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала