https://ria.ru/20240522/yaponiya-1947554986.html

Экспорт из Японии в Россию за год сократился на 6,9 процента

Экспорт из Японии в Россию за год сократился на 6,9 процента - РИА Новости, 22.05.2024

Экспорт из Японии в Россию за год сократился на 6,9 процента

Япония в апреле нарастила экспорт в Россию деталей для компьютеров на 5000% до 1 тонны по сравнению с тем же месяцем прошлого года, такие данные обнародовало в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T02:59

2024-05-22T02:59

2024-05-22T03:50

экономика

россия

япония

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ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Япония в апреле нарастила экспорт в Россию деталей для компьютеров на 5000% до 1 тонны по сравнению с тем же месяцем прошлого года, такие данные обнародовало в среду министерство финансов страны.Также вырос экспорт в Россию из Японии аудио- и видеоаппаратуры – на 67,7%, мотоциклов на 44,1% и деталей для автомобилей на 15,6%.В то же время сократился экспорт пластика на 95,8%, резины на 52,3%, бумаги на 65,5%, компьютеров на 85,7%, автомобилей – на 4,7%, из них легковых – на 0,8%.В целом экспорт из Японии в Россию в апреле сократился на 6,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 31,5 миллиарда иен (около 209 миллионов долларов)

https://ria.ru/20240510/rossiya-1945065433.html

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экономика, россия, япония