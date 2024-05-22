Рейтинг@Mail.ru
Путину показали выставку проектов АСИ - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 22.05.2024 (обновлено: 17:51 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/vystavka-1947710646.html
Путину показали выставку проектов АСИ
Путину показали выставку проектов АСИ - РИА Новости, 22.05.2024
Путину показали выставку проектов АСИ
Президент России Владимир Путин осмотрел выставку Агентства стратегических инициатив, где представлены реализуемые АСИ проекты, в том числе стратегия развития... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:48
2024-05-22T17:51
экономика
технологии
россия
донбасс
владимир путин
светлана чупшева
дмитрий песков
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947718978_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ebe21b4beaeaf85cbdb9852a66b8f0fb.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку Агентства стратегических инициатив, где представлены реализуемые АСИ проекты, в том числе стратегия развития Приазовья до 2040 года.Президент в среду приехал на заседание наблюдательного совета АСИ, председателем которого он является. Он также побывал на выставке, которая включает несколько стендов о деятельности агентства. Презентацию для президента провела гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Она, в частности, рассказала президенту о стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года, которая направлена на выравнивание показателей уровня жизни в регионах Приазовья со среднероссийскими.Основными целями стратегии является повышение доходов граждан, повышение уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В нее включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промысла.Как отметила Чупшева, представляя стратегию, очень важно, чтобы она была принята, интегрирована во все стратегические планы правительства и реализована."Такое поручение вами было дано правительству. Здесь с (вице-премьером) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным отрабатываем и со всеми министерствами. Надеемся, что в ближайшее время начнем уже работу", - сказала глава АСИ.Чупшева рассказала и о том, как проекты и инициативы АСИ "уже укладываются в решение национальных целей" развития РФ, о некоторых проектах она пообещала подробнее рассказать на заседании Набсовета. "Хорошо", - сказал Путин.Как следует из справочных материалов к выставке, стратегия развития Приазовья будет реализовываться в сочетании с программой социально-экономического развития четырёх новых регионов, планов по модернизации угольной и металлургической промышленности Донбасса и других документов, относящихся к развитию макрорегиона.Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков также рассказал Путину о возможностях национальной киберфизической платформы "Берлога". Она объединяет серию бесплатных полезных мобильных и видеоигр, сеть технологических кружков, а также очные и онлайн-мероприятия, участие в которых помогает школьникам обучиться азам программирования и другим компетенциям, получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Платформа была запущена в 2023 году в Башкортостане, в 2024 году при поддержке правительства РФ, началось внедрение проекта во всех регионах.
https://ria.ru/20240522/putin-1947698104.html
https://ria.ru/20240522/priazove-1947692563.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на выставке проектов АСИ
Путин на выставке проектов АСИ
2024-05-22T16:48
true
PT1M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947718978_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9d6e4d04a6638bd6ff1aed9ce175fabf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, донбасс, владимир путин, светлана чупшева, дмитрий песков, агентство стратегических инициатив (аси)
Экономика, Технологии, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Дмитрий Песков, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путину показали выставку проектов АСИ

Путин перед заседанием набсовета осмотрел выставку реализуемых АСИ проектов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку Агентства стратегических инициатив, где представлены реализуемые АСИ проекты, в том числе стратегия развития Приазовья до 2040 года.
Президент в среду приехал на заседание наблюдательного совета АСИ, председателем которого он является. Он также побывал на выставке, которая включает несколько стендов о деятельности агентства. Презентацию для президента провела гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Она, в частности, рассказала президенту о стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года, которая направлена на выравнивание показателей уровня жизни в регионах Приазовья со среднероссийскими.
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Путин предложил учредить премию Агентства стратегических инициатив
Вчера, 16:23
Основными целями стратегии является повышение доходов граждан, повышение уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В нее включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промысла.
Как отметила Чупшева, представляя стратегию, очень важно, чтобы она была принята, интегрирована во все стратегические планы правительства и реализована.
«
"Такое поручение вами было дано правительству. Здесь с (вице-премьером) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным отрабатываем и со всеми министерствами. Надеемся, что в ближайшее время начнем уже работу", - сказала глава АСИ.
Чупшева рассказала и о том, как проекты и инициативы АСИ "уже укладываются в решение национальных целей" развития РФ, о некоторых проектах она пообещала подробнее рассказать на заседании Набсовета. "Хорошо", - сказал Путин.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Как следует из справочных материалов к выставке, стратегия развития Приазовья будет реализовываться в сочетании с программой социально-экономического развития четырёх новых регионов, планов по модернизации угольной и металлургической промышленности Донбасса и других документов, относящихся к развитию макрорегиона.
Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков также рассказал Путину о возможностях национальной киберфизической платформы "Берлога". Она объединяет серию бесплатных полезных мобильных и видеоигр, сеть технологических кружков, а также очные и онлайн-мероприятия, участие в которых помогает школьникам обучиться азам программирования и другим компетенциям, получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Платформа была запущена в 2023 году в Башкортостане, в 2024 году при поддержке правительства РФ, началось внедрение проекта во всех регионах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
АСИ представило Путину стратегию развития Приазовья
Вчера, 16:05
 
ЭкономикаТехнологииРоссияДонбассВладимир ПутинСветлана ЧупшеваДмитрий ПесковАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала