Путину показали выставку проектов АСИ
Путин перед заседанием набсовета осмотрел выставку реализуемых АСИ проектов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку Агентства стратегических инициатив, где представлены реализуемые АСИ проекты, в том числе стратегия развития Приазовья до 2040 года.
Президент в среду приехал на заседание наблюдательного совета АСИ, председателем которого он является. Он также побывал на выставке, которая включает несколько стендов о деятельности агентства. Презентацию для президента провела гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Она, в частности, рассказала президенту о стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года, которая направлена на выравнивание показателей уровня жизни в регионах Приазовья со среднероссийскими.
Основными целями стратегии является повышение доходов граждан, повышение уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В нее включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промысла.
Как отметила Чупшева, представляя стратегию, очень важно, чтобы она была принята, интегрирована во все стратегические планы правительства и реализована.
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"Такое поручение вами было дано правительству. Здесь с (вице-премьером) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным отрабатываем и со всеми министерствами. Надеемся, что в ближайшее время начнем уже работу", - сказала глава АСИ.
Чупшева рассказала и о том, как проекты и инициативы АСИ "уже укладываются в решение национальных целей" развития РФ, о некоторых проектах она пообещала подробнее рассказать на заседании Набсовета. "Хорошо", - сказал Путин.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева перед началом заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Как следует из справочных материалов к выставке, стратегия развития Приазовья будет реализовываться в сочетании с программой социально-экономического развития четырёх новых регионов, планов по модернизации угольной и металлургической промышленности Донбасса и других документов, относящихся к развитию макрорегиона.
Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков также рассказал Путину о возможностях национальной киберфизической платформы "Берлога". Она объединяет серию бесплатных полезных мобильных и видеоигр, сеть технологических кружков, а также очные и онлайн-мероприятия, участие в которых помогает школьникам обучиться азам программирования и другим компетенциям, получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Платформа была запущена в 2023 году в Башкортостане, в 2024 году при поддержке правительства РФ, началось внедрение проекта во всех регионах.