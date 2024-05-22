https://ria.ru/20240522/vystavka-1947710646.html

Путину показали выставку проектов АСИ

Путину показали выставку проектов АСИ - РИА Новости, 22.05.2024

Путину показали выставку проектов АСИ

Президент России Владимир Путин осмотрел выставку Агентства стратегических инициатив, где представлены реализуемые АСИ проекты, в том числе стратегия развития... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:48

2024-05-22T16:48

2024-05-22T17:51

экономика

технологии

россия

донбасс

владимир путин

светлана чупшева

дмитрий песков

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку Агентства стратегических инициатив, где представлены реализуемые АСИ проекты, в том числе стратегия развития Приазовья до 2040 года.Президент в среду приехал на заседание наблюдательного совета АСИ, председателем которого он является. Он также побывал на выставке, которая включает несколько стендов о деятельности агентства. Презентацию для президента провела гендиректор АСИ Светлана Чупшева. Она, в частности, рассказала президенту о стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года, которая направлена на выравнивание показателей уровня жизни в регионах Приазовья со среднероссийскими.Основными целями стратегии является повышение доходов граждан, повышение уровня доступности услуг здравоохранения и образования, а также повышение продолжительности жизни населения. В нее включены как экологические ограничения для решения проблем в угольной и металлургической отраслях, так и создание в регионе туристической индустрии наряду с восстановлением рыбного промысла.Как отметила Чупшева, представляя стратегию, очень важно, чтобы она была принята, интегрирована во все стратегические планы правительства и реализована."Такое поручение вами было дано правительству. Здесь с (вице-премьером) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным отрабатываем и со всеми министерствами. Надеемся, что в ближайшее время начнем уже работу", - сказала глава АСИ.Чупшева рассказала и о том, как проекты и инициативы АСИ "уже укладываются в решение национальных целей" развития РФ, о некоторых проектах она пообещала подробнее рассказать на заседании Набсовета. "Хорошо", - сказал Путин.Как следует из справочных материалов к выставке, стратегия развития Приазовья будет реализовываться в сочетании с программой социально-экономического развития четырёх новых регионов, планов по модернизации угольной и металлургической промышленности Донбасса и других документов, относящихся к развитию макрорегиона.Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков также рассказал Путину о возможностях национальной киберфизической платформы "Берлога". Она объединяет серию бесплатных полезных мобильных и видеоигр, сеть технологических кружков, а также очные и онлайн-мероприятия, участие в которых помогает школьникам обучиться азам программирования и другим компетенциям, получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Платформа была запущена в 2023 году в Башкортостане, в 2024 году при поддержке правительства РФ, началось внедрение проекта во всех регионах.

https://ria.ru/20240522/putin-1947698104.html

https://ria.ru/20240522/priazove-1947692563.html

россия

донбасс

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Путин на выставке проектов АСИ Путин на выставке проектов АСИ 2024-05-22T16:48 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, донбасс, владимир путин, светлана чупшева, дмитрий песков, агентство стратегических инициатив (аси)