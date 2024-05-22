https://ria.ru/20240522/vsu-1947757711.html

"На две части". Полковник СБУ раскрыл, на каком участке ВСУ ждет катастрофа

"На две части". Полковник СБУ раскрыл, на каком участке ВСУ ждет катастрофа - РИА Новости, 22.05.2024

"На две части". Полковник СБУ раскрыл, на каком участке ВСУ ждет катастрофа

Разгром группировки ВСУ под Часовым Яром приведет к разрезанию фронта российскими войсками, заявил в своем блоге на YouTube отставной полковник СБУ Олег... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T20:57

2024-05-22T20:57

2024-05-22T20:57

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Разгром группировки ВСУ под Часовым Яром приведет к разрезанию фронта российскими войсками, заявил в своем блоге на YouTube отставной полковник СБУ Олег Стариков."(Если взять. — Прим. ред.) Часов Яр, Славянско-Краматорская агломерация, тогда начинается <…> отрезание востока Харьковской области, <…> а это означает, что могут зайти с тыла и будет большой котел оперативной группировки войск. <…> Если падет Славянско-Краматорская группировка, фронт разрезается на две части", — рассказал эксперт.По его словам, если российская армия продолжит такими темпами продвигаться вглубь Донбасса и Харьковской области, фронт может рухнуть, позиционные бои перейдут в мобильную оборону, и тогда Украина начнет терять большие территории.Российская армия в последние месяцы нанесла ряд серьезных поражений ВСУ в зоне специальной операции и освободила такие ключевые населенные пункты, как Авдеевка, Марьинка и Очеретино, а также большое количество других селений в Донбассе. Кроме того, российские войска начали успешно продвигаться в Харьковской области, где нанесли потери живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947715183.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947667975.html

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в мире, харьковская область, донбасс, украина, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, россия