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Рязанский губернатор встретился с главой Минстроя РФ - РИА Новости, 22.05.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
16:55 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/vstrecha-1947713599.html
Рязанский губернатор встретился с главой Минстроя РФ
Рязанский губернатор встретился с главой Минстроя РФ - РИА Новости, 22.05.2024
Рязанский губернатор встретился с главой Минстроя РФ
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о встрече с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным, на которой обсуждались темы благоустройства общественных... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:55
2024-05-22T16:55
рязанская область
россия
рязань
павел малков
ирек файзуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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РЯЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о встрече с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным, на которой обсуждались темы благоустройства общественных пространств, переселения граждан из аварийного жилья и проекты комплексного развития территорий. "Встретился с главой минстроя РФ Иреком Энваровичем Файзуллиным… Обсудили темпы ввода жилья, благоустройство общественных пространств Рязани и области, переселение граждан из аварийного жилья и проекты комплексного развития территорий", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он поблагодарил Минстрой РФ за внимание к региону, отметив, что в этом году в области будут обустроены 28 общественных территорий по программе "Формирование комфортной городской среды". По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, по словам Павла Малкова, с 2019 года переселено 2,5 тысячи человек. До конца года планируется улучшение жилищных условий еще 800 человек. Реализуются проекты комплексного развития территорий, создаются современные городские кварталы, включая дорожную, коммунальную и социальную инфраструктуру. "Благодаря проекту "Инфраструктурное меню" построено четыре детских сада, реконструирована канализация Рязани и поставлены 25 автобусов. Также будет построена школа и детский сад в Рязани, детский сад в Рыбном, завершена реконструкция канализационной системы и системы водоотведения", - подчеркнул глава региона.
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россия, рязань, павел малков, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Рязанская область, Россия, Рязань, Павел Малков, Ирек Файзуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)

Рязанский губернатор встретился с главой Минстроя РФ

© Фото : правительство Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков во время встречи с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время встречи с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : правительство Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время встречи с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным
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РЯЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о встрече с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным, на которой обсуждались темы благоустройства общественных пространств, переселения граждан из аварийного жилья и проекты комплексного развития территорий.
"Встретился с главой минстроя РФ Иреком Энваровичем Файзуллиным… Обсудили темпы ввода жилья, благоустройство общественных пространств Рязани и области, переселение граждан из аварийного жилья и проекты комплексного развития территорий", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Он поблагодарил Минстрой РФ за внимание к региону, отметив, что в этом году в области будут обустроены 28 общественных территорий по программе "Формирование комфортной городской среды".
По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, по словам Павла Малкова, с 2019 года переселено 2,5 тысячи человек. До конца года планируется улучшение жилищных условий еще 800 человек. Реализуются проекты комплексного развития территорий, создаются современные городские кварталы, включая дорожную, коммунальную и социальную инфраструктуру.
"Благодаря проекту "Инфраструктурное меню" построено четыре детских сада, реконструирована канализация Рязани и поставлены 25 автобусов. Также будет построена школа и детский сад в Рязани, детский сад в Рыбном, завершена реконструкция канализационной системы и системы водоотведения", - подчеркнул глава региона.
 
Рязанская областьРоссияРязаньПавел МалковИрек ФайзуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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