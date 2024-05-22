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Рязанский губернатор встретился с главой Минстроя РФ

Рязанский губернатор встретился с главой Минстроя РФ - РИА Новости, 22.05.2024

Рязанский губернатор встретился с главой Минстроя РФ

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о встрече с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным, на которой обсуждались темы благоустройства общественных... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:55

2024-05-22T16:55

2024-05-22T16:55

рязанская область

россия

рязань

павел малков

ирек файзуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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РЯЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о встрече с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным, на которой обсуждались темы благоустройства общественных пространств, переселения граждан из аварийного жилья и проекты комплексного развития территорий. "Встретился с главой минстроя РФ Иреком Энваровичем Файзуллиным… Обсудили темпы ввода жилья, благоустройство общественных пространств Рязани и области, переселение граждан из аварийного жилья и проекты комплексного развития территорий", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он поблагодарил Минстрой РФ за внимание к региону, отметив, что в этом году в области будут обустроены 28 общественных территорий по программе "Формирование комфортной городской среды". По программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, по словам Павла Малкова, с 2019 года переселено 2,5 тысячи человек. До конца года планируется улучшение жилищных условий еще 800 человек. Реализуются проекты комплексного развития территорий, создаются современные городские кварталы, включая дорожную, коммунальную и социальную инфраструктуру. "Благодаря проекту "Инфраструктурное меню" построено четыре детских сада, реконструирована канализация Рязани и поставлены 25 автобусов. Также будет построена школа и детский сад в Рязани, детский сад в Рыбном, завершена реконструкция канализационной системы и системы водоотведения", - подчеркнул глава региона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, рязань, павел малков, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)