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Спикер Рады рассказал, кто является врагами Украины
Спикер Рады рассказал, кто является врагами Украины - РИА Новости, 22.05.2024
Спикер Рады рассказал, кто является врагами Украины
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал врагами страны и "политическими гнидами" всех, кто ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T20:11
2024-05-22T20:11
2024-05-22T20:11
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верховная рада украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал врагами страны и "политическими гнидами" всех, кто ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. "Любые лица, которые сегодня, в период военного положения, ставят вопрос легитимности президента Украины - это враги Украины... Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопрос легитимности власти на Украине", - заявил спикер парламента. Фрагмент его выступления в Раде опубликовало украинское издание "Страна". Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
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Спикер Рады рассказал, кто является врагами Украины
Спикер Рады назвал сомневающихся в легитимности Зеленского врагами Украины