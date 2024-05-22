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Спикер Рады рассказал, кто является врагами Украины - РИА Новости, 22.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:11 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/vragi-1947753281.html
Спикер Рады рассказал, кто является врагами Украины
Спикер Рады рассказал, кто является врагами Украины - РИА Новости, 22.05.2024
Спикер Рады рассказал, кто является врагами Украины
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал врагами страны и "политическими гнидами" всех, кто ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T20:11
2024-05-22T20:11
специальная военная операция на украине
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руслан стефанчук
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал врагами страны и "политическими гнидами" всех, кто ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. "Любые лица, которые сегодня, в период военного положения, ставят вопрос легитимности президента Украины - это враги Украины... Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопрос легитимности власти на Украине", - заявил спикер парламента. Фрагмент его выступления в Раде опубликовало украинское издание "Страна". Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947587769.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, руслан стефанчук, владимир путин, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Спикер Рады рассказал, кто является врагами Украины

Спикер Рады назвал сомневающихся в легитимности Зеленского врагами Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал врагами страны и "политическими гнидами" всех, кто ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского.
«
"Любые лица, которые сегодня, в период военного положения, ставят вопрос легитимности президента Украины - это враги Украины... Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопрос легитимности власти на Украине", - заявил спикер парламента. Фрагмент его выступления в Раде опубликовало украинское издание "Страна".
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
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