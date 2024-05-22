https://ria.ru/20240522/vragi-1947753281.html

Спикер Рады рассказал, кто является врагами Украины

Спикер Рады рассказал, кто является врагами Украины - РИА Новости, 22.05.2024

Спикер Рады рассказал, кто является врагами Украины

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал врагами страны и "политическими гнидами" всех, кто ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T20:11

2024-05-22T20:11

2024-05-22T20:11

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал врагами страны и "политическими гнидами" всех, кто ставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. "Любые лица, которые сегодня, в период военного положения, ставят вопрос легитимности президента Украины - это враги Украины... Я очень не хочу, чтобы политические гниды расшатывали вопрос легитимности власти на Украине", - заявил спикер парламента. Фрагмент его выступления в Раде опубликовало украинское издание "Страна". Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин отмечал, что на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины. Российский лидер напомнил, что в конституции соседней страны "есть всякие варианты", оценку которых должен провести Конституционный суд республики.

https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947587769.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, руслан стефанчук, владимир путин, верховная рада украины