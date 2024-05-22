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В НАТО заявили, что не намерены вводить войска на Украину

В НАТО заявили, что не намерены вводить войска на Украину - РИА Новости, 22.05.2024

В НАТО заявили, что не намерены вводить войска на Украину

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ утверждает, что альянс не намерен вводить войска на Украину, но готов оказать Киеву дополнительную... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T23:40

2024-05-22T23:40

2024-05-22T23:40

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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ утверждает, что альянс не намерен вводить войска на Украину, но готов оказать Киеву дополнительную поддержку. "НАТО не намерена вводить войска на Украину. Генеральный секретарь недавно подтвердил это в Риме. Украина даже не просит нас об этом. Украинцам нужна дополнительная поддержка, и это наша цель на данный момент", - заявил Джоанэ в интервью изданию Tagesspiegel, транскрипт которого на румынском языке была опубликован в среду. По его словам, НАТО пытается избежать эскалации конфликта, но не планирует вмешиваться в него. Он отметил, что существует четкая линия разграничения между территорией НАТО и территорией, не входящей в альянс. В связи с этим Джоанэ подчеркнул, что "положение о взаимной помощи в статье 5 Договора о НАТО применяется исключительно к территории НАТО и государствам-членам альянса". При этом замгенсека альянса обвинил Россию в использовании "инструментов гибридной войны" в Молдавии, Грузии, а также и в странах НАТО, которые якобы жалуются на масштабные кибератак, дезинформацию, вмешательство в выборы и т.д. Кроме того, он признал, что существует риск для инфраструктуры, имеющей ключевое значение для альянса. "Например, оптоволоконные кабели являются важнейшей частью нашей инфраструктуры. Подумайте, сколько данных передается по ним только под Атлантическим океаном. По ним, вероятно, осуществляется более 90% финансовых транзакций между США и Европой, если бы связь была разорвана, последствия были бы катастрофическими… Мы должны думать также о сценариях за пределами территории НАТО и обсуждать их с нашими партнерами - опасность исходит не только от России, но и от других государственных и негосударственных акторов", - добавил Джоанэ. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Позже Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.

https://ria.ru/20240522/nato-1947689748.html

https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947569663.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, нато, евросоюз