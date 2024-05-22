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США проигрывают идеологическую "третью мировую войну", пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
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19:52 22.05.2024 (обновлено: 19:55 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/voyna-1947750533.html
США проигрывают идеологическую "третью мировую войну", пишут СМИ
США проигрывают идеологическую "третью мировую войну", пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
США проигрывают идеологическую "третью мировую войну", пишут СМИ
США проигрывают идеологическую "третью мировую войну" России и Китаю, пишет в среду издание американское Hill, освещающее события на Капитолийском холме. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:52
2024-05-22T19:55
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США проигрывают идеологическую "третью мировую войну" России и Китаю, пишет в среду издание американское Hill, освещающее события на Капитолийском холме. Как следует из опубликованной изданием аналитической статьи, сегодня мир "скатывается в глобальную идеологическую третью мировую войну", в которой интересы России, Китая и их союзников противостоят интересам США. При этом Вашингтону, как отмечается в статье, приходится иметь дело с тремя конфликтами - на Украине, на Ближнем Востоке и потенциально - на Тайване, а также борьбой за влияние в Сахаро-Сахельском регионе, которую США "проигрывают". "(Президент) Байден, судя по всему, оказавшийся в силках ноябрьских предвыборных расчетов, отказывается даже признать, что мы уже находимся посреди третьей мировой войны, не говоря о том, чтобы принять меры для победы в ней", - отмечают авторы статьи. В результате такого подхода администрации президента демократа США "катастрофически недостает военного потенциала, мощностей для производства оружия, а также возможностей противостоять киберугрозе и дезинформации, исходящих из Москвы и Пекина". "Все эти проблемы требуют немедленного решения", - подчеркивается в материале. "Вместо того, чтобы вести себя, как Авраам Линкольн и демонстрировать решимость одержать победу, Байден подражает (Джеймсу) Бьюкенену, пренебрегающему своим долгом лидера свободного мира", - заключили аналитики газеты Hill.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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в мире, сша, россия, китай
В мире, США, Россия, Китай
США проигрывают идеологическую "третью мировую войну", пишут СМИ

Hill: США проигрывают идеологическую "третью мировую войну" России и Китаю

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США проигрывают идеологическую "третью мировую войну" России и Китаю, пишет в среду издание американское Hill, освещающее события на Капитолийском холме.
Как следует из опубликованной изданием аналитической статьи, сегодня мир "скатывается в глобальную идеологическую третью мировую войну", в которой интересы России, Китая и их союзников противостоят интересам США. При этом Вашингтону, как отмечается в статье, приходится иметь дело с тремя конфликтами - на Украине, на Ближнем Востоке и потенциально - на Тайване, а также борьбой за влияние в Сахаро-Сахельском регионе, которую США "проигрывают".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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"(Президент) Байден, судя по всему, оказавшийся в силках ноябрьских предвыборных расчетов, отказывается даже признать, что мы уже находимся посреди третьей мировой войны, не говоря о том, чтобы принять меры для победы в ней", - отмечают авторы статьи.
В результате такого подхода администрации президента демократа США "катастрофически недостает военного потенциала, мощностей для производства оружия, а также возможностей противостоять киберугрозе и дезинформации, исходящих из Москвы и Пекина". "Все эти проблемы требуют немедленного решения", - подчеркивается в материале.
"Вместо того, чтобы вести себя, как Авраам Линкольн и демонстрировать решимость одержать победу, Байден подражает (Джеймсу) Бьюкенену, пренебрегающему своим долгом лидера свободного мира", - заключили аналитики газеты Hill.
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