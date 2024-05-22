США проигрывают идеологическую "третью мировую войну", пишут СМИ
Hill: США проигрывают идеологическую "третью мировую войну" России и Китаю
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США проигрывают идеологическую "третью мировую войну" России и Китаю, пишет в среду издание американское Hill, освещающее события на Капитолийском холме.
Как следует из опубликованной изданием аналитической статьи, сегодня мир "скатывается в глобальную идеологическую третью мировую войну", в которой интересы России, Китая и их союзников противостоят интересам США. При этом Вашингтону, как отмечается в статье, приходится иметь дело с тремя конфликтами - на Украине, на Ближнем Востоке и потенциально - на Тайване, а также борьбой за влияние в Сахаро-Сахельском регионе, которую США "проигрывают".
"(Президент) Байден, судя по всему, оказавшийся в силках ноябрьских предвыборных расчетов, отказывается даже признать, что мы уже находимся посреди третьей мировой войны, не говоря о том, чтобы принять меры для победы в ней", - отмечают авторы статьи.
В результате такого подхода администрации президента демократа США "катастрофически недостает военного потенциала, мощностей для производства оружия, а также возможностей противостоять киберугрозе и дезинформации, исходящих из Москвы и Пекина". "Все эти проблемы требуют немедленного решения", - подчеркивается в материале.
"Вместо того, чтобы вести себя, как Авраам Линкольн и демонстрировать решимость одержать победу, Байден подражает (Джеймсу) Бьюкенену, пренебрегающему своим долгом лидера свободного мира", - заключили аналитики газеты Hill.
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября 2023, 08:00