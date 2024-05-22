https://ria.ru/20240522/voyna-1947750533.html

США проигрывают идеологическую "третью мировую войну", пишут СМИ

США проигрывают идеологическую "третью мировую войну", пишут СМИ - РИА Новости, 22.05.2024

США проигрывают идеологическую "третью мировую войну", пишут СМИ

США проигрывают идеологическую "третью мировую войну" России и Китаю, пишет в среду издание американское Hill, освещающее события на Капитолийском холме. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:52

2024-05-22T19:52

2024-05-22T19:55

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. США проигрывают идеологическую "третью мировую войну" России и Китаю, пишет в среду издание американское Hill, освещающее события на Капитолийском холме. Как следует из опубликованной изданием аналитической статьи, сегодня мир "скатывается в глобальную идеологическую третью мировую войну", в которой интересы России, Китая и их союзников противостоят интересам США. При этом Вашингтону, как отмечается в статье, приходится иметь дело с тремя конфликтами - на Украине, на Ближнем Востоке и потенциально - на Тайване, а также борьбой за влияние в Сахаро-Сахельском регионе, которую США "проигрывают". "(Президент) Байден, судя по всему, оказавшийся в силках ноябрьских предвыборных расчетов, отказывается даже признать, что мы уже находимся посреди третьей мировой войны, не говоря о том, чтобы принять меры для победы в ней", - отмечают авторы статьи. В результате такого подхода администрации президента демократа США "катастрофически недостает военного потенциала, мощностей для производства оружия, а также возможностей противостоять киберугрозе и дезинформации, исходящих из Москвы и Пекина". "Все эти проблемы требуют немедленного решения", - подчеркивается в материале. "Вместо того, чтобы вести себя, как Авраам Линкольн и демонстрировать решимость одержать победу, Байден подражает (Джеймсу) Бьюкенену, пренебрегающему своим долгом лидера свободного мира", - заключили аналитики газеты Hill.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, китай