https://ria.ru/20240522/vospitatelnye_kolonii-1947549010.html
В воспитательных колониях разрешат носить халаты, легинсы и шорты
В воспитательных колониях разрешат носить халаты, легинсы и шорты - РИА Новости, 22.05.2024
В воспитательных колониях разрешат носить халаты, легинсы и шорты
Домашний халат, шорты, легинсы, пижаму, а также жакет с юбкой разрешат носить в воспитательных колониях России, следует из приказа министерства юстиции РФ,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T00:36
2024-05-22T00:36
2024-05-22T00:36
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932555512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edd3dfd8ff861a6e7b30897601aee0ae.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Домашний халат, шорты, легинсы, пижаму, а также жакет с юбкой разрешат носить в воспитательных колониях России, следует из приказа министерства юстиции РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации. Как уточняется в документе, соответствующие изменения вносятся в ведомственный приказ "Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах". В частности, согласно приказу, к одежде, которую можно будет носить в воспитательных колониях, добавляются (костюм) жакет и юбка, шорты, легинсы, ночная сорочка или пижама, а также домашний халат. "Костюм (жакет и юбка) из полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зеленого цвета с водоотталкивающей отделкой. Жакет с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы, лацканами. Перед с кокетками, вертикальными рельефными швами от кокетки до низа, в которых обработаны карманы; в швах соединения кокеток с частями переда - клапаны. Накладка для размещения нагрудного отличительного знака осужденной на правой части переда в области груди", - говорится в требованиях к одежде. Шорты также должны быть из полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зеленого цвета, отмечается в документе. Халаты же будут из хлопчатобумажного махрового полотна зеленого цвета светлых тонов - с застежкой на молнию и с круглой горловиной без воротника, или - из хлопчатобумажной фланели с набивным рисунком мелкого или среднего размера, сказано в приказе. Легинсы должны быть изготовлены из "трикотажного полотна черного цвета, без боковых швов, по линии талии стянуты эластичной тесьмой", следует из текста документа.
https://ria.ru/20230125/chasy-1847374776.html
https://ria.ru/20231103/uchet-1907327738.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932555512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edd7a843b5ddf948774ddfbf4537e181.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В воспитательных колониях разрешат носить халаты, легинсы и шорты
Минюст разрешил носить в воспитательных колониях домашний халат, шорты и пижаму
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Домашний халат, шорты, легинсы, пижаму, а также жакет с юбкой разрешат носить в воспитательных колониях России, следует из приказа министерства юстиции РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Как уточняется в документе, соответствующие изменения вносятся в ведомственный приказ "Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах".
В частности, согласно приказу, к одежде, которую можно будет носить в воспитательных колониях, добавляются (костюм) жакет и юбка, шорты, легинсы, ночная сорочка или пижама, а также домашний халат. "Костюм (жакет и юбка) из полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зеленого цвета с водоотталкивающей отделкой. Жакет с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы, лацканами. Перед с кокетками, вертикальными рельефными швами от кокетки до низа, в которых обработаны карманы; в швах соединения кокеток с частями переда - клапаны. Накладка для размещения нагрудного отличительного знака осужденной на правой части переда в области груди", - говорится в требованиях к одежде.
Шорты также должны быть из полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зеленого цвета, отмечается в документе.
Халаты же будут из хлопчатобумажного махрового полотна зеленого цвета светлых тонов - с застежкой на молнию и с круглой горловиной без воротника, или - из хлопчатобумажной фланели с набивным рисунком мелкого или среднего размера, сказано в приказе. Легинсы должны быть изготовлены из "трикотажного полотна черного цвета, без боковых швов, по линии талии стянуты эластичной тесьмой", следует из текста документа.