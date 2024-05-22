https://ria.ru/20240522/vospitatelnye_kolonii-1947549010.html

В воспитательных колониях разрешат носить халаты, легинсы и шорты

В воспитательных колониях разрешат носить халаты, легинсы и шорты - РИА Новости, 22.05.2024

В воспитательных колониях разрешат носить халаты, легинсы и шорты

Домашний халат, шорты, легинсы, пижаму, а также жакет с юбкой разрешат носить в воспитательных колониях России, следует из приказа министерства юстиции РФ,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T00:36

2024-05-22T00:36

2024-05-22T00:36

общество

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Домашний халат, шорты, легинсы, пижаму, а также жакет с юбкой разрешат носить в воспитательных колониях России, следует из приказа министерства юстиции РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации. Как уточняется в документе, соответствующие изменения вносятся в ведомственный приказ "Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах". В частности, согласно приказу, к одежде, которую можно будет носить в воспитательных колониях, добавляются (костюм) жакет и юбка, шорты, легинсы, ночная сорочка или пижама, а также домашний халат. "Костюм (жакет и юбка) из полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зеленого цвета с водоотталкивающей отделкой. Жакет с центральной бортовой застежкой на петли и пуговицы, лацканами. Перед с кокетками, вертикальными рельефными швами от кокетки до низа, в которых обработаны карманы; в швах соединения кокеток с частями переда - клапаны. Накладка для размещения нагрудного отличительного знака осужденной на правой части переда в области груди", - говорится в требованиях к одежде. Шорты также должны быть из полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зеленого цвета, отмечается в документе. Халаты же будут из хлопчатобумажного махрового полотна зеленого цвета светлых тонов - с застежкой на молнию и с круглой горловиной без воротника, или - из хлопчатобумажной фланели с набивным рисунком мелкого или среднего размера, сказано в приказе. Легинсы должны быть изготовлены из "трикотажного полотна черного цвета, без боковых швов, по линии талии стянуты эластичной тесьмой", следует из текста документа.

https://ria.ru/20230125/chasy-1847374776.html

https://ria.ru/20231103/uchet-1907327738.html

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общество, россия