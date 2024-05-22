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На церемонии прощания с Раиси Володин передал Ирану послание Путина - РИА Новости, 22.05.2024
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16:54 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/volodin-1947712795.html
На церемонии прощания с Раиси Володин передал Ирану послание Путина
На церемонии прощания с Раиси Володин передал Ирану послание Путина - РИА Новости, 22.05.2024
На церемонии прощания с Раиси Володин передал Ирану послание Путина
Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал Ирану послание президента России Владимира Путина о том, что РФ убеждена, что Иран преодолеет все испытания и продолжит... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:54
2024-05-22T16:54
иран
россия
тегеран (город)
вячеслав володин
владимир путин
хосейн амир абдоллахиан
госдума рф
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал Ирану послание президента России Владимира Путина о том, что РФ убеждена, что Иран преодолеет все испытания и продолжит движение по пути укрепления суверенитета, сообщила пресс-служба ГД. Володин в среду принял участие в траурной церемонии прощания с погибшим президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. По поручению президента РФ Володин представляет Российскую Федерацию на траурных мероприятиях, которые проходят сегодня в Тегеране. "Россия скорбит вместе с Ираном. Мы сохраним светлую память о Президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге. Президент России убежден, что Исламская Республика стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета", - говорится в послании, слова из которого приводит пресс-служба ГД. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240522/blinken-1947631480.html
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иран, россия, тегеран (город), вячеслав володин, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, госдума рф, крушение вертолета президента ирана
Иран, Россия, Тегеран (город), Вячеслав Володин, Владимир Путин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Госдума РФ, Крушение вертолета президента Ирана
На церемонии прощания с Раиси Володин передал Ирану послание Путина

Володин на прощании с Раиси: Россия убеждена, что Иран преодолеет все испытания

© AP Photo / Vahid SalemiТраурный митинг в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурный митинг в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Траурный митинг в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал Ирану послание президента России Владимира Путина о том, что РФ убеждена, что Иран преодолеет все испытания и продолжит движение по пути укрепления суверенитета, сообщила пресс-служба ГД.
Володин в среду принял участие в траурной церемонии прощания с погибшим президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. По поручению президента РФ Володин представляет Российскую Федерацию на траурных мероприятиях, которые проходят сегодня в Тегеране.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси
Вчера, 12:54
"Россия скорбит вместе с Ираном. Мы сохраним светлую память о Президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге. Президент России убежден, что Исламская Республика стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета", - говорится в послании, слова из которого приводит пресс-служба ГД.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Траурные мероприятия в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Кремль объяснил решение Путина об участии Володина в прощании с Раиси
Вчера, 14:33
 
ИранРоссияТегеран (город)Вячеслав ВолодинВладимир ПутинХосейн Амир АбдоллахианГосдума РФКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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