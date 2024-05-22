На церемонии прощания с Раиси Володин передал Ирану послание Путина
Володин на прощании с Раиси: Россия убеждена, что Иран преодолеет все испытания
© AP Photo / Vahid SalemiТраурный митинг в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
© AP Photo / Vahid Salemi
Траурный митинг в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал Ирану послание президента России Владимира Путина о том, что РФ убеждена, что Иран преодолеет все испытания и продолжит движение по пути укрепления суверенитета, сообщила пресс-служба ГД.
Володин в среду принял участие в траурной церемонии прощания с погибшим президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. По поручению президента РФ Володин представляет Российскую Федерацию на траурных мероприятиях, которые проходят сегодня в Тегеране.
"Россия скорбит вместе с Ираном. Мы сохраним светлую память о Президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге. Президент России убежден, что Исламская Республика стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета", - говорится в послании, слова из которого приводит пресс-служба ГД.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.