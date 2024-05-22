https://ria.ru/20240522/volodin-1947712795.html

На церемонии прощания с Раиси Володин передал Ирану послание Путина

На церемонии прощания с Раиси Володин передал Ирану послание Путина - РИА Новости, 22.05.2024

На церемонии прощания с Раиси Володин передал Ирану послание Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал Ирану послание президента России Владимира Путина о том, что РФ убеждена, что Иран преодолеет все испытания и продолжит... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:54

2024-05-22T16:54

2024-05-22T16:54

иран

россия

тегеран (город)

вячеслав володин

владимир путин

хосейн амир абдоллахиан

госдума рф

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал Ирану послание президента России Владимира Путина о том, что РФ убеждена, что Иран преодолеет все испытания и продолжит движение по пути укрепления суверенитета, сообщила пресс-служба ГД. Володин в среду принял участие в траурной церемонии прощания с погибшим президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. По поручению президента РФ Володин представляет Российскую Федерацию на траурных мероприятиях, которые проходят сегодня в Тегеране. "Россия скорбит вместе с Ираном. Мы сохраним светлую память о Президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге. Президент России убежден, что Исламская Республика стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета", - говорится в послании, слова из которого приводит пресс-служба ГД. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

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иран

россия

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иран, россия, тегеран (город), вячеслав володин, владимир путин, хосейн амир абдоллахиан, госдума рф, крушение вертолета президента ирана