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Володин: США используют МУС как инструмент для достижения своих целей - РИА Новости, 22.05.2024
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13:26 22.05.2024 (обновлено: 13:30 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/volodin-1947642660.html
Володин: США используют МУС как инструмент для достижения своих целей
Володин: США используют МУС как инструмент для достижения своих целей - РИА Новости, 22.05.2024
Володин: США используют МУС как инструмент для достижения своих целей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что США всегда использовали Международный уголовный суд как ручной инструмент для достижения своих целей. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:26
2024-05-22T13:30
в мире
сша
вашингтон (штат)
израиль
вячеслав володин
биньямин нетаньяху
исмаил хания
международный уголовный суд
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что США всегда использовали Международный уголовный суд как ручной инструмент для достижения своих целей. В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и у ХАМАС. В свою очередь американский президент Джо Байден заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения МУС против израильского руководства. "Если до руководства ХАМАС Вашингтону никакого дела нет, то Биньямина Нетаньяху США бросились защищать: стали звучать угрозы и обещания санкций в адрес судей МУС.... Соединённые Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей", - написал он в своем Telegram-канале. Володин отметил, что это первый случай, когда объектом преследования Международного уголовного суда становится лидер ближайшего союзника Вашингтона. "Когда расследования велись в отношении неугодных Вашингтону стран Ближнего Востока, Африки и Азии, США поддерживали эти решения, более того — зачастую сами их инициировали... Но в нынешней ситуации удобная для американцев схема дала сбой", - отметил спикер ГД. По мнению Володина, для руководства США неприемлемо, когда такие "карманные структуры", как МУС, а также ПАСЕ, Европарламент и другие пытаются принимать решения "против воли гегемона". "Они могут устраивать Вашингтон только в виде декораций для управления миром... США продвигают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", которых никто не видел и с которыми никто не соглашался. При этом правила меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", - заключил он.
https://ria.ru/20240430/zakharova-1943127411.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), израиль, вячеслав володин, биньямин нетаньяху, исмаил хания, международный уголовный суд, хамас, госдума рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Вашингтон (штат), Израиль, Вячеслав Володин, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Международный уголовный суд, ХАМАС, Госдума РФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Володин: США используют МУС как инструмент для достижения своих целей

Володин: США всегда использовали МУС как ручной инструмент для своих целей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что США всегда использовали Международный уголовный суд как ручной инструмент для достижения своих целей.
В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и у ХАМАС. В свою очередь американский президент Джо Байден заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения МУС против израильского руководства.
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"Если до руководства ХАМАС Вашингтону никакого дела нет, то Биньямина Нетаньяху США бросились защищать: стали звучать угрозы и обещания санкций в адрес судей МУС.... Соединённые Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей", - написал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что это первый случай, когда объектом преследования Международного уголовного суда становится лидер ближайшего союзника Вашингтона.
"Когда расследования велись в отношении неугодных Вашингтону стран Ближнего Востока, Африки и Азии, США поддерживали эти решения, более того — зачастую сами их инициировали... Но в нынешней ситуации удобная для американцев схема дала сбой", - отметил спикер ГД.
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По мнению Володина, для руководства США неприемлемо, когда такие "карманные структуры", как МУС, а также ПАСЕ, Европарламент и другие пытаются принимать решения "против воли гегемона".
"Они могут устраивать Вашингтон только в виде декораций для управления миром... США продвигают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", которых никто не видел и с которыми никто не соглашался. При этом правила меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", - заключил он.
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В миреСШАВашингтон (штат)ИзраильВячеслав ВолодинБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияМеждународный уголовный судХАМАСГосдума РФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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