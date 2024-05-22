Володин: США используют МУС как инструмент для достижения своих целей
Володин: США всегда использовали МУС как ручной инструмент для своих целей
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что США всегда использовали Международный уголовный суд как ручной инструмент для достижения своих целей.
В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и у ХАМАС. В свою очередь американский президент Джо Байден заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения МУС против израильского руководства.
"Если до руководства ХАМАС Вашингтону никакого дела нет, то Биньямина Нетаньяху США бросились защищать: стали звучать угрозы и обещания санкций в адрес судей МУС.... Соединённые Штаты всегда использовали МУС как ручной инструмент для достижения своих целей", - написал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что это первый случай, когда объектом преследования Международного уголовного суда становится лидер ближайшего союзника Вашингтона.
"Когда расследования велись в отношении неугодных Вашингтону стран Ближнего Востока, Африки и Азии, США поддерживали эти решения, более того — зачастую сами их инициировали... Но в нынешней ситуации удобная для американцев схема дала сбой", - отметил спикер ГД.
По мнению Володина, для руководства США неприемлемо, когда такие "карманные структуры", как МУС, а также ПАСЕ, Европарламент и другие пытаются принимать решения "против воли гегемона".
"Они могут устраивать Вашингтон только в виде декораций для управления миром... США продвигают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", которых никто не видел и с которыми никто не соглашался. При этом правила меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", - заключил он.