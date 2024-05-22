https://ria.ru/20240522/volchansk-1947680074.html

В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители

В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители - РИА Новости, 22.05.2024

В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители

В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:35

2024-05-22T15:35

2024-05-22T15:40

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945513399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c3feb25432ed0dac9627d0333d77626.jpg

БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В Волчанске все еще находятся мирные жители, они прячутся", - сказал он на пресс-конференции.Накануне Ганчев рассказал, что ВС РФ контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена, а ВСУ подтягивают туда резервы.

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947628244.html

волчанск

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волчанск, харьковская область, в мире