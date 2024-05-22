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В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители - РИА Новости, 22.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 22.05.2024 (обновлено: 15:40 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/volchansk-1947680074.html
В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители
В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители - РИА Новости, 22.05.2024
В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители
В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:35
2024-05-22T15:40
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
в мире
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БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В Волчанске все еще находятся мирные жители, они прячутся", - сказал он на пресс-конференции.Накануне Ганчев рассказал, что ВС РФ контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена, а ВСУ подтягивают туда резервы.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947628244.html
волчанск
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волчанск, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, В мире
В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители

В частично освобожденном Волчанске в Харьковской области остаются мирные жители

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Волчанске
Дым в Волчанске - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Волчанске. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Волчанске все еще находятся мирные жители, они прячутся", - сказал он на пресс-конференции.
Накануне Ганчев рассказал, что ВС РФ контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена, а ВСУ подтягивают туда резервы.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьВ мире
 
 
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