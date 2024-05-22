https://ria.ru/20240522/volchansk-1947680074.html
В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители
В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители - РИА Новости, 22.05.2024
В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители
В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:35
2024-05-22T15:35
2024-05-22T15:40
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945513399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c3feb25432ed0dac9627d0333d77626.jpg
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители, сообщил журналистам глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."В Волчанске все еще находятся мирные жители, они прячутся", - сказал он на пресс-конференции.Накануне Ганчев рассказал, что ВС РФ контролируют около 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена, а ВСУ подтягивают туда резервы.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947628244.html
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945513399_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c2c982d414a99ac25fdfc32d4923d905.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волчанск, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, В мире
В частично освобожденном Волчанске остаются мирные жители
В частично освобожденном Волчанске в Харьковской области остаются мирные жители