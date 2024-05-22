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Во Владивостоке два мигранта подрались из-за разногласий в манере вождения - РИА Новости, 22.05.2024
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17:41 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/vladivostok-1947722341.html
Во Владивостоке два мигранта подрались из-за разногласий в манере вождения
Во Владивостоке два мигранта подрались из-за разногласий в манере вождения - РИА Новости, 22.05.2024
Во Владивостоке два мигранта подрались из-за разногласий в манере вождения
Два мигранта - водители автобусов подрались во Владивостоке из-за разногласий в манере вождения, сообщила прокуратура Приморья. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:41
2024-05-22T17:41
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Два мигранта - водители автобусов подрались во Владивостоке из-за разногласий в манере вождения, сообщила прокуратура Приморья. "Два водителя автобусов, следующих по регулярным муниципальным маршрутам, устроили потасовку. По предварительной информации, причиной конфликта стал малозначительный повод - несогласие с манерой управления транспортным средством", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: один из водителей повалил второго на землю, спустя какое-то время тот поднялся для продолжения потасовки, но к ним подошли несколько человек, чтобы разнять. По данным надзорного ведомства, "драка между двумя иностранными гражданами" произошла около 16 часов (09.00 мск) на остановке общественного транспорта "3-я Рабочая". Прокуратура оценит соблюдение водителями законодательства о безопасности дорожного движения, перевозке пассажиров и миграционного законодательства. Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль, информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20240504/karshering-1943865713.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке два мигранта подрались из-за разногласий в манере вождения

Во Владивостоке водители автобусов подрались из-за разногласий в манере вождения

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Два мигранта - водители автобусов подрались во Владивостоке из-за разногласий в манере вождения, сообщила прокуратура Приморья.
«
"Два водителя автобусов, следующих по регулярным муниципальным маршрутам, устроили потасовку. По предварительной информации, причиной конфликта стал малозначительный повод - несогласие с манерой управления транспортным средством", - говорится в сообщении.
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Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: один из водителей повалил второго на землю, спустя какое-то время тот поднялся для продолжения потасовки, но к ним подошли несколько человек, чтобы разнять.
По данным надзорного ведомства, "драка между двумя иностранными гражданами" произошла около 16 часов (09.00 мск) на остановке общественного транспорта "3-я Рабочая".
Прокуратура оценит соблюдение водителями законодательства о безопасности дорожного движения, перевозке пассажиров и миграционного законодательства. Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль, информирует надзорное ведомство.
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