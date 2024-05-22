https://ria.ru/20240522/vladivostok-1947722341.html

Во Владивостоке два мигранта подрались из-за разногласий в манере вождения

Во Владивостоке два мигранта подрались из-за разногласий в манере вождения - РИА Новости, 22.05.2024

Во Владивостоке два мигранта подрались из-за разногласий в манере вождения

Два мигранта - водители автобусов подрались во Владивостоке из-за разногласий в манере вождения, сообщила прокуратура Приморья. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T17:41

2024-05-22T17:41

2024-05-22T17:41

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Два мигранта - водители автобусов подрались во Владивостоке из-за разногласий в манере вождения, сообщила прокуратура Приморья. "Два водителя автобусов, следующих по регулярным муниципальным маршрутам, устроили потасовку. По предварительной информации, причиной конфликта стал малозначительный повод - несогласие с манерой управления транспортным средством", - говорится в сообщении. Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента: один из водителей повалил второго на землю, спустя какое-то время тот поднялся для продолжения потасовки, но к ним подошли несколько человек, чтобы разнять. По данным надзорного ведомства, "драка между двумя иностранными гражданами" произошла около 16 часов (09.00 мск) на остановке общественного транспорта "3-я Рабочая". Прокуратура оценит соблюдение водителями законодательства о безопасности дорожного движения, перевозке пассажиров и миграционного законодательства. Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль, информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20240504/karshering-1943865713.html

https://ria.ru/20240414/draka-1939994233.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток