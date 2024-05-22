https://ria.ru/20240522/uzbekistan-1947613671.html

В Узбекистане откроют коридоры для ускоренного экспорта овощей и фруктов

В Узбекистане откроют коридоры для ускоренного экспорта овощей и фруктов - РИА Новости, 22.05.2024

В Узбекистане откроют коридоры для ускоренного экспорта овощей и фруктов

Специальные коридоры для ускоренного экспорта овощей и фруктов откроются на крупных таможенных постах в Узбекистане, сообщает пресс-служба таможенного комитета... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:55

2024-05-22T11:55

2024-05-22T11:55

экономика

узбекистан

снг

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ТАШКЕНТ, 22 мая – РИА Новости. Специальные коридоры для ускоренного экспорта овощей и фруктов откроются на крупных таможенных постах в Узбекистане, сообщает пресс-служба таможенного комитета республики. "На крупных приграничных таможенных постах с интенсивным движением товаров и транспортных средств таможенный комитет в приоритетном порядке установит отдельные коридоры, оборудованные специальными знаками, для ускоренного вывоза плодоовощной продукции", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства. Коридоры предназначены для транспорта, перевозящего в первую очередь капусту, лук, черешню, уточнили в пресс-службе. Ведомство также рекомендовало перевозчикам сельхозпродукции устанавливать на автотранспорте специальный знак "Скоропортящийся груз". Знак был утвержден межгосударственным советом СНГ по стандартизации, метрологии и сертификации в 1996 году и упростит перенаправление транспорта в специальные коридоры. В Узбекистане в соответствии с постановлением кабмина страны с 1 мая введен мониторинг стоимости экспортных контрактов на плодоовощную продукцию. Данная мера принята в целях предотвращения искусственного занижения экспортных цен на овощи и фрукты, контроля за поступлением валютной выручки и снижения доли теневой экономике в стране. По данным официальной статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана в 2023 году вырос на 23,9% по сравнению с 2022 годом и составил 62,6 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года увеличился на 23,8%, до 24,426 миллиарда долларов. Российский рынок в прошлом году продолжал занимать первое место в географии поставок узбекистанской плодоовощной отрасли - 437,4 миллиона долларов (+13%, 37% - доля в общих поставках овощей и фруктов из Узбекистана).

https://ria.ru/20240509/uzbekistan-1944832132.html

https://ria.ru/20240502/turpotok-1943568070.html

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экономика, узбекистан, снг