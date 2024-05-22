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В РПЦ надеются на запрет усыновления в страны, где разрешена смена пола - РИА Новости, 22.05.2024
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Религия
 
15:59 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/usynovlenie-1947690285.html
В РПЦ надеются на запрет усыновления в страны, где разрешена смена пола
В РПЦ надеются на запрет усыновления в страны, где разрешена смена пола - РИА Новости, 22.05.2024
В РПЦ надеются на запрет усыновления в страны, где разрешена смена пола
В Русской православной церкви просят правительство РФ и Госдуму ускоренно согласовать и принять законопроект о запрете на усыновление российских детей в страны, РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:59
2024-05-22T15:59
религия
русская православная церковь
госдума рф
религия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Русской православной церкви просят правительство РФ и Госдуму ускоренно согласовать и принять законопроект о запрете на усыновление российских детей в страны, где разрешена смена пола, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев 20 мая сообщил, что "законопроект о введении полного запрета на усыновление для стран, где разрешена смена пола в любом формате", находится на финальной стадии доработки."Мы приветствуем подобные инициативы. Для нас совершенно неприемлемо, что граждане иностранных государств, усыновляющие или удочеряющие российских детей, могут склонять их к "смене пола" уже после переезда в свою страну. Настоятельно просим, обращаясь, в том числе, к обновленному составу правительства РФ и профильным ведомствам об ускорении процедуры согласования данного проекта закона, от принятия которого зависят жизнь и безопасность наших детей. В данном случае бюрократические проволочки могут обернуться трагедией. Надеемся, что данный законопроект будет внесен и принят незамедлительно", - сказал Лукьянов.Он назвал обнадеживающим, что законопроектом занимается именно Комитет по безопасности и противодействию коррупции во главе с Василием Пискаревым, "который приложил немало усилий по защите детей, в том числе, выступив инициатором и разработчиком принятого не так давно закона о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан".Священник отметил, что в мире насчитывается около 80 стран, где признается "трансгендерный переход" или возможна операция по смене пола. "Чудовищным является тот факт, что во многих странах разрешена "смена пола" детям. На наш взгляд, это преступление и насилие над ребенком, так как он очень подвержен влиянию окружающих и еще не может принять взвешенное решение. Как правило, после усыновления и вывоза за пределы РФ российские дети становятся жертвами античеловечной гендерной идеологии, и у России уже нет инструментов для спасения наших детей", - пояснил глава патриаршей комиссии.Он добавил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно указывал на необходимость установления запрета на усыновление детей в страны, где разрешена смена пола, "выражая таким образом беспокойство о судьбах наших маленьких сограждан". "Позиция Русской православной церкви по вопросам смены пола изложена в Основах социальной концепции и не подлежит пересмотру. Церковь рассматривает смену пола как насилие над божественной природой человека", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240518/svyaschenniki-1946760325.html
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русская православная церковь, госдума рф, религия
Религия, Русская православная церковь, Госдума РФ, Религия
В РПЦ надеются на запрет усыновления в страны, где разрешена смена пола

Иерей Лукьянов: для нас неприемлемо склонять детей к "смене пола"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В Русской православной церкви просят правительство РФ и Госдуму ускоренно согласовать и принять законопроект о запрете на усыновление российских детей в страны, где разрешена смена пола, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев 20 мая сообщил, что "законопроект о введении полного запрета на усыновление для стран, где разрешена смена пола в любом формате", находится на финальной стадии доработки.
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"Мы приветствуем подобные инициативы. Для нас совершенно неприемлемо, что граждане иностранных государств, усыновляющие или удочеряющие российских детей, могут склонять их к "смене пола" уже после переезда в свою страну. Настоятельно просим, обращаясь, в том числе, к обновленному составу правительства РФ и профильным ведомствам об ускорении процедуры согласования данного проекта закона, от принятия которого зависят жизнь и безопасность наших детей. В данном случае бюрократические проволочки могут обернуться трагедией. Надеемся, что данный законопроект будет внесен и принят незамедлительно", - сказал Лукьянов.
Он назвал обнадеживающим, что законопроектом занимается именно Комитет по безопасности и противодействию коррупции во главе с Василием Пискаревым, "который приложил немало усилий по защите детей, в том числе, выступив инициатором и разработчиком принятого не так давно закона о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан".
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Священник отметил, что в мире насчитывается около 80 стран, где признается "трансгендерный переход" или возможна операция по смене пола. "Чудовищным является тот факт, что во многих странах разрешена "смена пола" детям. На наш взгляд, это преступление и насилие над ребенком, так как он очень подвержен влиянию окружающих и еще не может принять взвешенное решение. Как правило, после усыновления и вывоза за пределы РФ российские дети становятся жертвами античеловечной гендерной идеологии, и у России уже нет инструментов для спасения наших детей", - пояснил глава патриаршей комиссии.
Он добавил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно указывал на необходимость установления запрета на усыновление детей в страны, где разрешена смена пола, "выражая таким образом беспокойство о судьбах наших маленьких сограждан". "Позиция Русской православной церкви по вопросам смены пола изложена в Основах социальной концепции и не подлежит пересмотру. Церковь рассматривает смену пола как насилие над божественной природой человека", - заключил собеседник агентства.
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