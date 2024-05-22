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Бывшему мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО - РИА Новости, 22.05.2024
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16:23 22.05.2024 (обновлено: 16:30 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/urlashov-1947697931.html
Бывшему мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО
Бывшему мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО - РИА Новости, 22.05.2024
Бывшему мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО
Суд в Твери отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденного за коррупцию бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:23
2024-05-22T16:30
ярославль
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РЯЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Суд в Твери отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденного за коррупцию бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского районного суда города."Рассмотрели, отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении", - сообщила собеседница.
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ярославль, евгений урлашов, происшествия
Ярославль, Евгений Урлашов, Происшествия
Бывшему мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО

Экс-мэру Ярославля Урлашову, осужденному за коррупцию, отказали в УДО

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭкс-мэр Ярославля Е. Урлашов
Экс-мэр Ярославля Е. Урлашов - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Экс-мэр Ярославля Е. Урлашов. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Суд в Твери отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденного за коррупцию бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского районного суда города.
"Рассмотрели, отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении", - сообщила собеседница.
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ЯрославльЕвгений УрлашовПроисшествия
 
 
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