https://ria.ru/20240522/urlashov-1947697931.html

Бывшему мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО

Бывшему мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО - РИА Новости, 22.05.2024

Бывшему мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО

Суд в Твери отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденного за коррупцию бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:23

2024-05-22T16:23

2024-05-22T16:30

ярославль

евгений урлашов

происшествия

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РЯЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Суд в Твери отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденного за коррупцию бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского районного суда города."Рассмотрели, отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении", - сообщила собеседница.

https://ria.ru/20240516/srok-1946424986.html

ярославль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

ярославль, евгений урлашов, происшествия