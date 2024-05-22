https://ria.ru/20240522/urlashov-1947697931.html
Бывшему мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО
Бывшему мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО - РИА Новости, 22.05.2024
Бывшему мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО
Суд в Твери отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденного за коррупцию бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:23
2024-05-22T16:23
2024-05-22T16:30
ярославль
евгений урлашов
происшествия
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РЯЗАНЬ, 22 мая - РИА Новости. Суд в Твери отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) осужденного за коррупцию бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского районного суда города."Рассмотрели, отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении", - сообщила собеседница.
https://ria.ru/20240516/srok-1946424986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, евгений урлашов, происшествия
Ярославль, Евгений Урлашов, Происшествия
Бывшему мэру Ярославля Урлашову отказали в УДО
Экс-мэру Ярославля Урлашову, осужденному за коррупцию, отказали в УДО