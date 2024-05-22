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МИД предрек провал зеленой политики ЕС при запрете на ввоз урана из России - РИА Новости, 22.05.2024
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06:49 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/uran-1947564407.html
МИД предрек провал зеленой политики ЕС при запрете на ввоз урана из России
МИД предрек провал зеленой политики ЕС при запрете на ввоз урана из России - РИА Новости, 22.05.2024
МИД предрек провал зеленой политики ЕС при запрете на ввоз урана из России
Зеленая политика Европейского союза вряд ли будет иметь шансы на успех, если Брюссель решит запретить импорт российской урановой продукции, ему также будет... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T06:49
2024-05-22T06:49
брюссель
россия
бельгия
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Зеленая политика Европейского союза вряд ли будет иметь шансы на успех, если Брюссель решит запретить импорт российской урановой продукции, ему также будет сложно обеспечить безопасность тех реакторов, которые разработаны под российское ядерное топливо, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Ранее министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен заявила, что Брюссель на общеевропейском уровне намерен выступить против заключения новых контрактов на поставки урана для АЭС из России. "Без нашей урановой продукции столь пестуемый европейцами зеленый рост вряд ли будет иметь шансы на успех. Разумеется, на первый план выходит и проблема обеспечения безопасности тех реакторов, которые разрабатывались именно под российское топливо", - сказал Студенников. Он напомнил, что в аналогичном ключе Брюссель действовал, когда хотел навредить России путем запрета поставок трубопроводного газа. "Нас давно не удивляет, что в Бельгии, да и во многих других европейских странах, настолько одержимы идеей посильнее навредить нашей стране, что ради этого готовы действовать во вред себе… В этой же самоубийственной логике – и стремление запретить подписание новых контрактов на закупку российского урана для находящихся в странах Евросоюза АЭС", - подчеркнул дипломат. Он привел в пример Бельгию, где в результате спровоцированного санкционной политикой Евросоюза энергетического кризиса правительство было вынуждено продлить сроки работы атомных станций сразу на 10 лет – до 2035 года. "Но даже с учетом этого прогнозируется сильный дефицит теплоснабжения в предстоящие отопительные сезоны, сохранение высоких тарифов на электроэнергию", - отметил Студенников.
https://ria.ru/20240326/uran-1935794898.html
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брюссель, россия, бельгия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), евросоюз
Брюссель, Россия, Бельгия, Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), В мире, Евросоюз
В мире
МИД предрек провал зеленой политики ЕС при запрете на ввоз урана из России

МИД: зеленая политика ЕС может провалиться в случае запрета импорта урана из РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Зеленая политика Европейского союза вряд ли будет иметь шансы на успех, если Брюссель решит запретить импорт российской урановой продукции, ему также будет сложно обеспечить безопасность тех реакторов, которые разработаны под российское ядерное топливо, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
Ранее министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен заявила, что Брюссель на общеевропейском уровне намерен выступить против заключения новых контрактов на поставки урана для АЭС из России.
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"Без нашей урановой продукции столь пестуемый европейцами зеленый рост вряд ли будет иметь шансы на успех. Разумеется, на первый план выходит и проблема обеспечения безопасности тех реакторов, которые разрабатывались именно под российское топливо", - сказал Студенников.
Он напомнил, что в аналогичном ключе Брюссель действовал, когда хотел навредить России путем запрета поставок трубопроводного газа.
"Нас давно не удивляет, что в Бельгии, да и во многих других европейских странах, настолько одержимы идеей посильнее навредить нашей стране, что ради этого готовы действовать во вред себе… В этой же самоубийственной логике – и стремление запретить подписание новых контрактов на закупку российского урана для находящихся в странах Евросоюза АЭС", - подчеркнул дипломат.
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Он привел в пример Бельгию, где в результате спровоцированного санкционной политикой Евросоюза энергетического кризиса правительство было вынуждено продлить сроки работы атомных станций сразу на 10 лет – до 2035 года.
"Но даже с учетом этого прогнозируется сильный дефицит теплоснабжения в предстоящие отопительные сезоны, сохранение высоких тарифов на электроэнергию", - отметил Студенников.
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В миреБрюссельРоссияБельгияАртем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ)Евросоюз
 
 
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