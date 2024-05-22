https://ria.ru/20240522/uran-1947564407.html

МИД предрек провал зеленой политики ЕС при запрете на ввоз урана из России

МИД предрек провал зеленой политики ЕС при запрете на ввоз урана из России - РИА Новости, 22.05.2024

МИД предрек провал зеленой политики ЕС при запрете на ввоз урана из России

Зеленая политика Европейского союза вряд ли будет иметь шансы на успех, если Брюссель решит запретить импорт российской урановой продукции, ему также будет... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T06:49

2024-05-22T06:49

2024-05-22T06:49

брюссель

россия

бельгия

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

в мире

евросоюз

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Зеленая политика Европейского союза вряд ли будет иметь шансы на успех, если Брюссель решит запретить импорт российской урановой продукции, ему также будет сложно обеспечить безопасность тех реакторов, которые разработаны под российское ядерное топливо, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Ранее министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен заявила, что Брюссель на общеевропейском уровне намерен выступить против заключения новых контрактов на поставки урана для АЭС из России. "Без нашей урановой продукции столь пестуемый европейцами зеленый рост вряд ли будет иметь шансы на успех. Разумеется, на первый план выходит и проблема обеспечения безопасности тех реакторов, которые разрабатывались именно под российское топливо", - сказал Студенников. Он напомнил, что в аналогичном ключе Брюссель действовал, когда хотел навредить России путем запрета поставок трубопроводного газа. "Нас давно не удивляет, что в Бельгии, да и во многих других европейских странах, настолько одержимы идеей посильнее навредить нашей стране, что ради этого готовы действовать во вред себе… В этой же самоубийственной логике – и стремление запретить подписание новых контрактов на закупку российского урана для находящихся в странах Евросоюза АЭС", - подчеркнул дипломат. Он привел в пример Бельгию, где в результате спровоцированного санкционной политикой Евросоюза энергетического кризиса правительство было вынуждено продлить сроки работы атомных станций сразу на 10 лет – до 2035 года. "Но даже с учетом этого прогнозируется сильный дефицит теплоснабжения в предстоящие отопительные сезоны, сохранение высоких тарифов на электроэнергию", - отметил Студенников.

https://ria.ru/20240326/uran-1935794898.html

https://ria.ru/20240515/uran-1946037590.html

https://ria.ru/20231215/uran-1915944679.html

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брюссель, россия, бельгия, артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), евросоюз