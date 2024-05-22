https://ria.ru/20240522/uran-1947562098.html
Эксперт оценил вероятность роста цен на уран после новостей о гибели Раиси
Эксперт оценил вероятность роста цен на уран после новостей о гибели Раиси - РИА Новости, 22.05.2024
Эксперт оценил вероятность роста цен на уран после новостей о гибели Раиси
Цена на уран может достигнуть отметки в 93-95 долларов за фунт к концу недели на фоне новостей вокруг смерти президента Ирана, сказал РИА Новости независимый... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T06:07
2024-05-22T06:07
2024-05-22T06:07
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хосейн амир абдоллахиан
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оон
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Цена на уран может достигнуть отметки в 93-95 долларов за фунт к концу недели на фоне новостей вокруг смерти президента Ирана, сказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Стоимость фьючерсов на уран выросла по итогам торгов в понедельник на 0,4%, превысив 91 доллар за фунт, после сообщения о смерти президента Ирана Эбрахима Раиси. По мнению эксперта, текущий рост цен вызвало развитие ядерной программы Ирана, "которая может рассматриваться ими как инструмент для сдерживания политики США", и "предположение о причастности ЦРУ к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси". Ранее Белый дом отверг обвинения в том, что авиационные санкции Вашингтона могли привести к поломке вертолета президента Ирана. "Соответственно, до конца текущей недели вполне реален дальнейший рост стоимости фьючерсов на уран до 93-95 долларов за фунт", - спрогнозировал эксперт. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году, рассчитали в апреле РИА Новости по данным национальных статслужб. Россия в 2023 году поставила на внешний рынок урана на 2,7 миллиарда долларов и заняла треть рынка экспорта урана в мире, следует из расчетов агентства по данным национальных статслужб и платформы ООН Comtrade.
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html
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иран, вашингтон (штат), сша, хосейн амир абдоллахиан, центральное разведывательное управление (цру), оон, крушение вертолета президента ирана
Иран, Вашингтон (штат), США, Хосейн Амир Абдоллахиан, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН, Крушение вертолета президента Ирана
Эксперт оценил вероятность роста цен на уран после новостей о гибели Раиси
Эксперт Хазанов: цена на уран может достичь 93-95 долларов на фоне гибели Раиси