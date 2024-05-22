https://ria.ru/20240522/uran-1947562098.html

Эксперт оценил вероятность роста цен на уран после новостей о гибели Раиси

Эксперт оценил вероятность роста цен на уран после новостей о гибели Раиси - РИА Новости, 22.05.2024

Эксперт оценил вероятность роста цен на уран после новостей о гибели Раиси

Цена на уран может достигнуть отметки в 93-95 долларов за фунт к концу недели на фоне новостей вокруг смерти президента Ирана, сказал РИА Новости независимый... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T06:07

2024-05-22T06:07

2024-05-22T06:07

иран

вашингтон (штат)

сша

хосейн амир абдоллахиан

центральное разведывательное управление (цру)

оон

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Цена на уран может достигнуть отметки в 93-95 долларов за фунт к концу недели на фоне новостей вокруг смерти президента Ирана, сказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Стоимость фьючерсов на уран выросла по итогам торгов в понедельник на 0,4%, превысив 91 доллар за фунт, после сообщения о смерти президента Ирана Эбрахима Раиси. По мнению эксперта, текущий рост цен вызвало развитие ядерной программы Ирана, "которая может рассматриваться ими как инструмент для сдерживания политики США", и "предположение о причастности ЦРУ к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси". Ранее Белый дом отверг обвинения в том, что авиационные санкции Вашингтона могли привести к поломке вертолета президента Ирана. "Соответственно, до конца текущей недели вполне реален дальнейший рост стоимости фьючерсов на уран до 93-95 долларов за фунт", - спрогнозировал эксперт. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. США и Китай стали главными покупателями российского урана в 2023 году, рассчитали в апреле РИА Новости по данным национальных статслужб. Россия в 2023 году поставила на внешний рынок урана на 2,7 миллиарда долларов и заняла треть рынка экспорта урана в мире, следует из расчетов агентства по данным национальных статслужб и платформы ООН Comtrade.

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html

https://ria.ru/20240520/iran-1947177232.html

иран

вашингтон (штат)

сша

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иран, вашингтон (штат), сша, хосейн амир абдоллахиан, центральное разведывательное управление (цру), оон, крушение вертолета президента ирана