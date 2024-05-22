https://ria.ru/20240522/unichtozhenie-1947696461.html
Британское СМИ признало факт уничтожения баз, где обучаются солдаты ВСУ
Британское СМИ признало факт уничтожения баз, где обучаются солдаты ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
Британское СМИ признало факт уничтожения баз, где обучаются солдаты ВСУ
Британская газета Sun признала факт уничтожения российскими силами ряда баз, где иностранные наемники обучают солдат ВСУ. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:17
2024-05-22T16:17
2024-05-22T23:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Британская газета Sun признала факт уничтожения российскими силами ряда баз, где иностранные наемники обучают солдат ВСУ."Конечно, были другие базы, но они были уничтожены российскими боеголовками", — говорится в сообщении издания.Издание рассказало о секретной прифронтовой базе в Харьковской области, где американские и британские наемники обучают украинских военных. По словам бывшего солдата ВС Британии Дэна Ридли, речь идет о центре подготовки, связанном с украинской армией. Однако, уточнил он, Киев не финансирует его. Минобороны РФ регулярно сообщает о нанесении ударов по местам дислокации иностранных наемников. Так, в министерстве 17 января сообщили, что российские войска высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове. Сообщалось о ликвидации более 60 наемников. После этого посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД России. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских".
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Британское СМИ признало факт уничтожения баз, где обучаются солдаты ВСУ
Британская Sun признала факт уничтожения баз, где наемники обучают солдат ВСУ