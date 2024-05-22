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Семиклассница во Владивостоке устроила кибербуллинг ради денег - РИА Новости, 22.05.2024
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11:33 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/umvd-1947606239.html
Семиклассница во Владивостоке устроила кибербуллинг ради денег
Семиклассница во Владивостоке устроила кибербуллинг ради денег - РИА Новости, 22.05.2024
Семиклассница во Владивостоке устроила кибербуллинг ради денег
Школьница во Владивостоке выкладывала в созданном ею Telegram-канале фотографии одноклассников с оскорбительными комментариями, а за их удаление требовала... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:33
2024-05-22T11:33
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Школьница во Владивостоке выкладывала в созданном ею Telegram-канале фотографии одноклассников с оскорбительными комментариями, а за их удаление требовала деньги, сообщила полиция Приморского края. Этот Telegram-канал обнаружили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД по Приморью. Было установлено, что к распространению противоправной информации причастна 13-летняя школьница. "13-летнюю жительницу Владивостока в сопровождении отца доставили в отдел полиции №2. Семиклассница рассказала, что создала телеграм-канал, где размещала фотографии школьников с оскорбительными комментариями, а за их удаление требовала деньги. Идею такого способа заработка школьница почерпнула из публикаций в СМИ", - говорится в сообщении. В отделе полиции девочка заявила, что признает свою вину и раскаивается в содеянном. Ее поставят на профучет, отца привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Семиклассница во Владивостоке устроила кибербуллинг ради денег

УМВД: приморская школьница оскорбляла одноклассников в интернете ради денег

© Depositphotos.com / focuspocusltdДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Depositphotos.com / focuspocusltd
Девушка с телефоном. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Школьница во Владивостоке выкладывала в созданном ею Telegram-канале фотографии одноклассников с оскорбительными комментариями, а за их удаление требовала деньги, сообщила полиция Приморского края.
Этот Telegram-канал обнаружили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД по Приморью. Было установлено, что к распространению противоправной информации причастна 13-летняя школьница.
"13-летнюю жительницу Владивостока в сопровождении отца доставили в отдел полиции №2. Семиклассница рассказала, что создала телеграм-канал, где размещала фотографии школьников с оскорбительными комментариями, а за их удаление требовала деньги. Идею такого способа заработка школьница почерпнула из публикаций в СМИ", - говорится в сообщении.
В отделе полиции девочка заявила, что признает свою вину и раскаивается в содеянном. Ее поставят на профучет, отца привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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