https://ria.ru/20240522/umvd-1947606239.html

Семиклассница во Владивостоке устроила кибербуллинг ради денег

Семиклассница во Владивостоке устроила кибербуллинг ради денег - РИА Новости, 22.05.2024

Семиклассница во Владивостоке устроила кибербуллинг ради денег

Школьница во Владивостоке выкладывала в созданном ею Telegram-канале фотографии одноклассников с оскорбительными комментариями, а за их удаление требовала... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:33

2024-05-22T11:33

2024-05-22T11:33

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Школьница во Владивостоке выкладывала в созданном ею Telegram-канале фотографии одноклассников с оскорбительными комментариями, а за их удаление требовала деньги, сообщила полиция Приморского края. Этот Telegram-канал обнаружили сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД по Приморью. Было установлено, что к распространению противоправной информации причастна 13-летняя школьница. "13-летнюю жительницу Владивостока в сопровождении отца доставили в отдел полиции №2. Семиклассница рассказала, что создала телеграм-канал, где размещала фотографии школьников с оскорбительными комментариями, а за их удаление требовала деньги. Идею такого способа заработка школьница почерпнула из публикаций в СМИ", - говорится в сообщении. В отделе полиции девочка заявила, что признает свою вину и раскаивается в содеянном. Ее поставят на профучет, отца привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

https://ria.ru/20230918/foto-1897034859.html

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край