https://ria.ru/20240522/ukraina-1947763699.html
В США заявили, что слабость Украины делает Запад агрессивнее
В США заявили, что слабость Украины делает Запад агрессивнее - РИА Новости, 22.05.2024
В США заявили, что слабость Украины делает Запад агрессивнее
Запад, наблюдая за неудачами ВСУ на поле боя, занимает все более и более агрессивную позицию против России, заявил американский профессор и историк Питер Кузник РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T21:49
2024-05-22T21:49
2024-05-22T21:49
специальная военная операция на украине
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эммануэль макрон
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Запад, наблюдая за неудачами ВСУ на поле боя, занимает все более и более агрессивную позицию против России, заявил американский профессор и историк Питер Кузник в эфире новостного канала WION."Видя слабость Украины, многие западные страны склоняются не к дипломатии, а к агрессии. Мы видим это в словах Кэмерона и Блинкена о разрешении бить британским и американским оружием по территории России, а также в высказываниях Макрона об отправке войск НАТО", — сказал профессор.Кузник также подчеркнул, что ВСУ критически не хватает оружия, людей и возможности применения сложного в использовании оружия, поставляемого НАТО. Тем не менее, Украина продолжает вести бои, что с каждым днем делает ситуацию более опасной и может привести как к расширению масштаба конфликта, так и к мировой войне."Чем раньше Украина согласится на переговоры и начнет искать дипломатическое решение, тем лучше для нее самой", — подытожил американский эксперт.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД ВеликобританииДэвид Кэмеронназвал допустимыми удары ВСУпо территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппспризнал, что Киевдействительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
https://ria.ru/20240522/nato-1947689748.html
https://ria.ru/20240522/zelenskiy-1947752067.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Франция, Питер Кузник, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США заявили, что слабость Украины делает Запад агрессивнее
Профессор Кузник: слабость Украины делает Запад все более агрессивным