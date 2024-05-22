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Критиковавшая Залужного депутат Рады заявила, что ничего не изменилось - РИА Новости, 22.05.2024
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10:17 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947588022.html
Критиковавшая Залужного депутат Рады заявила, что ничего не изменилось
Критиковавшая Залужного депутат Рады заявила, что ничего не изменилось - РИА Новости, 22.05.2024
Критиковавшая Залужного депутат Рады заявила, что ничего не изменилось
Критиковавшая бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:17
2024-05-22T10:17
в мире
донбасс
россия
александр сырский
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Критиковавшая бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось. "О "ничего не изменилось" и генеральские касты. Что ж, Сырский, главнокомандующий ВС Украины, не отреагировал на мои непубличные обращения и в очередной раз проигнорировал критические проблемы. Я честно пыталась работать с ним несколько месяцев, страдая от увиденного все больше", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, назначенные в феврале командующие ВСУ – "генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает шансы на перемены и победу". Она утверждает, что с назначением Анатолия Багрилевича начальником генштаба бюрократия увеличилась вдвое. Командующий сухопутными войсками Александр Павлюк, по словам Безуглой, имитирует бурную деятельность, при этом подготовки людей перед отправкой на фронт почти нет. "Сырский - главком ВСУ - сокрытие правды, разрыв подразделений, ручной контроль… жестокость и выжигание всех конкурентов и креативных в армии. Смена комбригов и комбатов так быстро, что они не успевают познакомиться с подразделением, а уже виноваты", - отметила Безуглая. По ее убеждению, ни 2014 год, когда начался конфликт в Донбассе, ни 2022 год, когда РФ начала спецоперацию, не привели к перестройке штабов ВСУ. Опасается, что, если в этом году это тоже не удастся сделать, наступит конец. "Что делать? Добиваться, чтобы эти все касты ушли и уже никогда не принимали ключевые решения. Вырвать из их лапок ВСУ. Дальше только новое поколение… ВСУ не может оставаться кривым зеркалом", - добавила Безуглая. Ранее Безуглая заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления в 2023 году. Она настаивала, что "такое руководство должно уйти". Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200". Новым начальником генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы Зеленский назначил Анатолия Баргилевича. Сухопутные войска вместо Сырского возглавил Павлюк.
https://ria.ru/20231203/opros-1913498255.html
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в мире, донбасс, россия, александр сырский, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Россия, Александр Сырский, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Критиковавшая Залужного депутат Рады заявила, что ничего не изменилось

Депутат Рады Безуглая: после смены командования ВСУ ничего не изменилось

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Критиковавшая бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.
"О "ничего не изменилось" и генеральские касты. Что ж, Сырский, главнокомандующий ВС Украины, не отреагировал на мои непубличные обращения и в очередной раз проигнорировал критические проблемы. Я честно пыталась работать с ним несколько месяцев, страдая от увиденного все больше", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
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По ее словам, назначенные в феврале командующие ВСУ – "генеральская фракция, которая прямо сейчас уничтожает шансы на перемены и победу". Она утверждает, что с назначением Анатолия Багрилевича начальником генштаба бюрократия увеличилась вдвое. Командующий сухопутными войсками Александр Павлюк, по словам Безуглой, имитирует бурную деятельность, при этом подготовки людей перед отправкой на фронт почти нет.
"Сырский - главком ВСУ - сокрытие правды, разрыв подразделений, ручной контроль… жестокость и выжигание всех конкурентов и креативных в армии. Смена комбригов и комбатов так быстро, что они не успевают познакомиться с подразделением, а уже виноваты", - отметила Безуглая.
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По ее убеждению, ни 2014 год, когда начался конфликт в Донбассе, ни 2022 год, когда РФ начала спецоперацию, не привели к перестройке штабов ВСУ. Опасается, что, если в этом году это тоже не удастся сделать, наступит конец. "Что делать? Добиваться, чтобы эти все касты ушли и уже никогда не принимали ключевые решения. Вырвать из их лапок ВСУ. Дальше только новое поколение… ВСУ не может оставаться кривым зеркалом", - добавила Безуглая.
Ранее Безуглая заявляла, что Залужный и весь генералитет ВСУ должны понести наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления в 2023 году. Она настаивала, что "такое руководство должно уйти".
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Владимир Зеленский 8 февраля подписал указ о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ведущие западные СМИ подчеркивали, что Сырского рассматривают как близкого сторонника Зеленского, однако в войсках его не любят за большие потери, называя "Мясником" и "Генералом 200". Новым начальником генштаба ВСУ вместо Сергея Шапталы Зеленский назначил Анатолия Баргилевича. Сухопутные войска вместо Сырского возглавил Павлюк.
 
В миреДонбассРоссияАлександр СырскийВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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