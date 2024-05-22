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На Украине призвали США снять запрет на использование американского оружия - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:19 22.05.2024 (обновлено: 09:41 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947569452.html
На Украине призвали США снять запрет на использование американского оружия
На Украине призвали США снять запрет на использование американского оружия - РИА Новости, 22.05.2024
На Украине призвали США снять запрет на использование американского оружия
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что США должны снять запрет на использование поставляемого... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:19
2024-05-22T09:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
джо байден
ллойд остин
совет национальной безопасности и обороны украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что США должны снять запрет на использование поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по территории России, признав, что шансы на украинский прорыв в этом году невелики, пишет Financial Times. "США должны снять "абсолютно несправедливый" запрет на использование украинской армией поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России, чтобы помочь предотвратить новое наступление Москвы", - говорится в публикации газеты со ссылкой на Литвиненко, который дал ей интервью. Секретарь СНБО заявил, что для Украины было бы "выгодно", если бы администрация президента США Джо Байдена сняла это ограничение. При этом он признал, что шансы на украинский прорыв на поле боя в этом году невелики, пишет газета. Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России. Официально позиция Пентагона по данному вопросу остается неизменной - оборонное ведомство выступает против использования передаваемого оружия для нанесения ударов по территории РФ. "Наша политика не меняется - мы фокусируемся на предоставлении Украине средств для самообороны своей территории. Мы продолжим эти обсуждения с нашими украинскими партнерами", - заявил во вторник журналистам официальный представитель минобороны США Патрик Райдер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
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россия, украина, сша, джо байден, ллойд остин, совет национальной безопасности и обороны украины, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Джо Байден, Ллойд Остин, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство обороны США, НАТО
На Украине призвали США снять запрет на использование американского оружия

Литвиненко: США должны снять запрет на использование оружия для ударов по России

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что США должны снять запрет на использование поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по территории России, признав, что шансы на украинский прорыв в этом году невелики, пишет Financial Times.
"США должны снять "абсолютно несправедливый" запрет на использование украинской армией поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России, чтобы помочь предотвратить новое наступление Москвы", - говорится в публикации газеты со ссылкой на Литвиненко, который дал ей интервью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Европа поддерживает Украину из последних сил
9 мая, 08:00
Секретарь СНБО заявил, что для Украины было бы "выгодно", если бы администрация президента США Джо Байдена сняла это ограничение.
При этом он признал, что шансы на украинский прорыв на поле боя в этом году невелики, пишет газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
НАТО наконец определилось, когда будут сбивать самолеты ВКС
Вчера, 08:00
Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России.
Официально позиция Пентагона по данному вопросу остается неизменной - оборонное ведомство выступает против использования передаваемого оружия для нанесения ударов по территории РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Украина будет безлюдной и совсем не украинской
Вчера, 08:00
"Наша политика не меняется - мы фокусируемся на предоставлении Украине средств для самообороны своей территории. Мы продолжим эти обсуждения с нашими украинскими партнерами", - заявил во вторник журналистам официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Конгрессмены призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по России
Вчера, 03:10
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДжо БайденЛлойд ОстинСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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