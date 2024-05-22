https://ria.ru/20240522/ukraina-1947569452.html

На Украине призвали США снять запрет на использование американского оружия

На Украине призвали США снять запрет на использование американского оружия - РИА Новости, 22.05.2024

На Украине призвали США снять запрет на использование американского оружия

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что США должны снять запрет на использование поставляемого... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T08:19

2024-05-22T08:19

2024-05-22T09:41

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

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ллойд остин

совет национальной безопасности и обороны украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что США должны снять запрет на использование поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по территории России, признав, что шансы на украинский прорыв в этом году невелики, пишет Financial Times. "США должны снять "абсолютно несправедливый" запрет на использование украинской армией поставляемого американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России, чтобы помочь предотвратить новое наступление Москвы", - говорится в публикации газеты со ссылкой на Литвиненко, который дал ей интервью. Секретарь СНБО заявил, что для Украины было бы "выгодно", если бы администрация президента США Джо Байдена сняла это ограничение. При этом он признал, что шансы на украинский прорыв на поле боя в этом году невелики, пишет газета. Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России. Официально позиция Пентагона по данному вопросу остается неизменной - оборонное ведомство выступает против использования передаваемого оружия для нанесения ударов по территории РФ. "Наша политика не меняется - мы фокусируемся на предоставлении Украине средств для самообороны своей территории. Мы продолжим эти обсуждения с нашими украинскими партнерами", - заявил во вторник журналистам официальный представитель минобороны США Патрик Райдер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

https://ria.ru/20240522/kongress-1947555648.html

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россия, украина, сша, джо байден, ллойд остин, совет национальной безопасности и обороны украины, министерство обороны сша, нато