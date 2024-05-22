https://ria.ru/20240522/ukomplektovannost-1947772901.html
Путин попросил обратить внимание на медучреждения в Липецкой области
Путин попросил обратить внимание на медучреждения в Липецкой области - РИА Новости, 23.05.2024
Путин попросил обратить внимание на медучреждения в Липецкой области
Президент России Владимир Путин попросил главу Липецкой области Игоря Артамонова обратить внимание на укомплектованность медучреждений Липецкой области... РИА Новости, 23.05.2024
2024-05-22T23:45
2024-05-22T23:45
2024-05-23T00:00
липецкая область
общество
владимир путин
игорь артамонов
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Липецкой области Игоря Артамонова обратить внимание на укомплектованность медучреждений Липецкой области персоналом."На что просил бы вас обратить внимание: это укомплектованность врачами, вы знаете об этом. И амбулаторные учреждения то же самое, та же самая проблема - укомплектованность медперсоналом", - обратился Путин к Артамонову.Президент попросил его рассказать, что региональные власти собираются делать для решения этой проблемы.Президент в среду провел по видеосвязи встречу с губернатором региона.
https://ria.ru/20240522/putin-1947772422.html
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липецкая область, общество, владимир путин, игорь артамонов, россия
Липецкая область, Общество, Владимир Путин, Игорь Артамонов, Россия
Путин попросил обратить внимание на медучреждения в Липецкой области
Путин попросил Артамонова обратить внимание на укомплектованность медучреждений