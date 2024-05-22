https://ria.ru/20240522/ukomplektovannost-1947772901.html

Путин попросил обратить внимание на медучреждения в Липецкой области

Путин попросил обратить внимание на медучреждения в Липецкой области - РИА Новости, 23.05.2024

Путин попросил обратить внимание на медучреждения в Липецкой области

Президент России Владимир Путин попросил главу Липецкой области Игоря Артамонова обратить внимание на укомплектованность медучреждений Липецкой области... РИА Новости, 23.05.2024

2024-05-22T23:45

2024-05-22T23:45

2024-05-23T00:00

липецкая область

общество

владимир путин

игорь артамонов

россия

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Липецкой области Игоря Артамонова обратить внимание на укомплектованность медучреждений Липецкой области персоналом."На что просил бы вас обратить внимание: это укомплектованность врачами, вы знаете об этом. И амбулаторные учреждения то же самое, та же самая проблема - укомплектованность медперсоналом", - обратился Путин к Артамонову.Президент попросил его рассказать, что региональные власти собираются делать для решения этой проблемы.Президент в среду провел по видеосвязи встречу с губернатором региона.

https://ria.ru/20240522/putin-1947772422.html

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липецкая область, общество, владимир путин, игорь артамонов, россия