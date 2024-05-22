https://ria.ru/20240522/udobreniya-1947562787.html

ЕС третий месяц наращивает покупки российских удобрений

ЕС третий месяц наращивает покупки российских удобрений - РИА Новости, 22.05.2024

ЕС третий месяц наращивает покупки российских удобрений

Евросоюз третий месяц подряд наращивает закупки удобрений из России: в марте они достигли 174 миллионов евро и обновили максимум с декабря 2022 года, следует из РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T06:24

2024-05-22T06:24

2024-05-22T06:24

экономика

румыния

россия

хорватия

евросоюз

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Евросоюз третий месяц подряд наращивает закупки удобрений из России: в марте они достигли 174 миллионов евро и обновили максимум с декабря 2022 года, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статистики. Так, ЕС в марте приобрел удобрений на 174 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее на 4% и годом ранее в 1,5 раза. Это стало максимумом с декабря 2022 года. При этом объединение наращивает закупки российских удобрений уже третий месяц подряд: если в декабре они составляли лишь 125 миллионов евро, то в январе - 137 миллионов, а в феврале - 167 миллионов. Сильнее всего закупки в марте выросли у Хорватии - в 4,8 раза, до 1,2 миллиона евро, Греции - в 4,7 раза, до 4 миллионов евро, а также Румынии - в 2,5 раза, до 26,1 миллиона евро. Крупнейшим покупателем третий месяц подряд остается Польша (36 миллионов евро), далее следуют Румыния и Франция (22,5 миллиона евро).

https://ria.ru/20240516/malayziya-1946426597.html

https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896774680.html

румыния

россия

хорватия

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экономика, румыния, россия, хорватия, евросоюз