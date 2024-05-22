В ГД назвали призыв в США разрешить удары по России животной ненавистью
Депутат Ивлев назвал призыв в США разрешить удары по России животной ненавистью
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал животной ненавистью призыв конгрессменов США разрешить украинским войскам наносить удары поставляемым американским оружием по территории России.
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"Подобные призывы - проявление двойственной циничной, хамской политики Вашингтона, пропитанной животной ненавистью к России. Одной рукой США поддерживают проведение конференции по Украине в Швейцарии, а другой направляют ракеты и бомбы на Россию", - заявил Ивлев РИА Новости.
По его словам, во время недавнего визита на Украину госсекретарь США Энтони Блинкен уже не раздавал "печеньки на Майдане, а просто побренчал по струнам вослед потерявшему легитимность киевскому режиму".
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"Однако группа ястребов из парламента США тут же поспешила исправить ситуацию, предложив Пентагону взамен печенек направить американское смертоносное оружие для ударов по мирным российским городам", - добавил депутат.
Ранее группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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