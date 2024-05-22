https://ria.ru/20240522/tseny-1947550925.html
Маркетолог раскрыл, что в июне подешевеет на фоне общего подорожания
Маркетолог раскрыл, что в июне подешевеет на фоне общего подорожания - РИА Новости, 22.05.2024
Маркетолог раскрыл, что в июне подешевеет на фоне общего подорожания
Согласно прогнозам Банка России, весной-летом годовая инфляция в стране достигнет пика. Какие товары и услуги подорожают в первую очередь, а какие хотя бы... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T02:17
2024-05-22T02:17
2024-05-22T02:17
экономика
рудн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921569309_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_56d18a56ec4f569bdcf3fbc6e2c0afe8.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Согласно прогнозам Банка России, весной-летом годовая инфляция в стране достигнет пика. Какие товары и услуги подорожают в первую очередь, а какие хотя бы немного, но подешевеют, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РУДН Александр Иванов.На 12-15% из-за увеличения таможенного сбора может подорожать телеком- и мультимедийное оборудование: смартфоны, игровые консоли, фотоаппараты. Примерно такой же рост цен ожидается на мебель от иностранных поставщиков. Стройматериалы из-за традиционного летнего спроса вырастут в цене минимум на 10 процентов.Из-за роста акцизов, инфляции и затрат на производство подорожает алкоголь. Минимальная цена за 0,5 литра водки вырастет до 299 рублей, коньяка — до 556 рублей. На фоне повышения пошлин на нефть с 1 июня начнет дорожать бензин.Однако цены на прочие товары вырастут в рамках инфляции. А кое-что начнет дешеветь – например, фрукты и овощи по мере появления свежего отечественного урожая, заключил маркетолог.
https://ria.ru/20240518/dengi-1946820286.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921569309_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7e0a652e1615c3ff4c9e4595c4adb302.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рудн
Маркетолог раскрыл, что в июне подешевеет на фоне общего подорожания
Маркетолог Иванов: в июне подорожают электроника и алкоголь и подешевеют фрукты
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
Согласно прогнозам Банка России, весной-летом годовая инфляция в стране достигнет пика. Какие товары и услуги подорожают в первую очередь, а какие хотя бы немного, но подешевеют, рассказал агентству "Прайм"
доцент кафедры маркетинга РУДН Александр Иванов.
На 12-15% из-за увеличения таможенного сбора может подорожать телеком- и мультимедийное оборудование: смартфоны, игровые консоли, фотоаппараты. Примерно такой же рост цен ожидается на мебель от иностранных поставщиков. Стройматериалы из-за традиционного летнего спроса вырастут в цене минимум на 10 процентов.
Из-за роста акцизов, инфляции и затрат на производство подорожает алкоголь. Минимальная цена за 0,5 литра водки вырастет до 299 рублей, коньяка — до 556 рублей. На фоне повышения пошлин на нефть с 1 июня начнет дорожать бензин.
Однако цены на прочие товары вырастут в рамках инфляции. А кое-что начнет дешеветь – например, фрукты и овощи по мере появления свежего отечественного урожая, заключил маркетолог.