https://ria.ru/20240522/tseny-1947550925.html

Маркетолог раскрыл, что в июне подешевеет на фоне общего подорожания

Маркетолог раскрыл, что в июне подешевеет на фоне общего подорожания - РИА Новости, 22.05.2024

Маркетолог раскрыл, что в июне подешевеет на фоне общего подорожания

Согласно прогнозам Банка России, весной-летом годовая инфляция в стране достигнет пика. Какие товары и услуги подорожают в первую очередь, а какие хотя бы... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T02:17

2024-05-22T02:17

2024-05-22T02:17

экономика

рудн

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Согласно прогнозам Банка России, весной-летом годовая инфляция в стране достигнет пика. Какие товары и услуги подорожают в первую очередь, а какие хотя бы немного, но подешевеют, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РУДН Александр Иванов.На 12-15% из-за увеличения таможенного сбора может подорожать телеком- и мультимедийное оборудование: смартфоны, игровые консоли, фотоаппараты. Примерно такой же рост цен ожидается на мебель от иностранных поставщиков. Стройматериалы из-за традиционного летнего спроса вырастут в цене минимум на 10 процентов.Из-за роста акцизов, инфляции и затрат на производство подорожает алкоголь. Минимальная цена за 0,5 литра водки вырастет до 299 рублей, коньяка — до 556 рублей. На фоне повышения пошлин на нефть с 1 июня начнет дорожать бензин.Однако цены на прочие товары вырастут в рамках инфляции. А кое-что начнет дешеветь – например, фрукты и овощи по мере появления свежего отечественного урожая, заключил маркетолог.

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рудн