Рейтинг@Mail.ru
Маркетолог раскрыл, что в июне подешевеет на фоне общего подорожания - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/tseny-1947550925.html
Маркетолог раскрыл, что в июне подешевеет на фоне общего подорожания
Маркетолог раскрыл, что в июне подешевеет на фоне общего подорожания - РИА Новости, 22.05.2024
Маркетолог раскрыл, что в июне подешевеет на фоне общего подорожания
Согласно прогнозам Банка России, весной-летом годовая инфляция в стране достигнет пика. Какие товары и услуги подорожают в первую очередь, а какие хотя бы... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T02:17
2024-05-22T02:17
экономика
рудн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921569309_0:0:3250:1829_1920x0_80_0_0_56d18a56ec4f569bdcf3fbc6e2c0afe8.jpg
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Согласно прогнозам Банка России, весной-летом годовая инфляция в стране достигнет пика. Какие товары и услуги подорожают в первую очередь, а какие хотя бы немного, но подешевеют, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РУДН Александр Иванов.На 12-15% из-за увеличения таможенного сбора может подорожать телеком- и мультимедийное оборудование: смартфоны, игровые консоли, фотоаппараты. Примерно такой же рост цен ожидается на мебель от иностранных поставщиков. Стройматериалы из-за традиционного летнего спроса вырастут в цене минимум на 10 процентов.Из-за роста акцизов, инфляции и затрат на производство подорожает алкоголь. Минимальная цена за 0,5 литра водки вырастет до 299 рублей, коньяка — до 556 рублей. На фоне повышения пошлин на нефть с 1 июня начнет дорожать бензин.Однако цены на прочие товары вырастут в рамках инфляции. А кое-что начнет дешеветь – например, фрукты и овощи по мере появления свежего отечественного урожая, заключил маркетолог.
https://ria.ru/20240518/dengi-1946820286.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921569309_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7e0a652e1615c3ff4c9e4595c4adb302.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рудн
Экономика, РУДН
Маркетолог раскрыл, что в июне подешевеет на фоне общего подорожания

Маркетолог Иванов: в июне подорожают электроника и алкоголь и подешевеют фрукты

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСупермаркет
Супермаркет - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Супермаркет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Согласно прогнозам Банка России, весной-летом годовая инфляция в стране достигнет пика. Какие товары и услуги подорожают в первую очередь, а какие хотя бы немного, но подешевеют, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РУДН Александр Иванов.
На 12-15% из-за увеличения таможенного сбора может подорожать телеком- и мультимедийное оборудование: смартфоны, игровые консоли, фотоаппараты. Примерно такой же рост цен ожидается на мебель от иностранных поставщиков. Стройматериалы из-за традиционного летнего спроса вырастут в цене минимум на 10 процентов.
Из-за роста акцизов, инфляции и затрат на производство подорожает алкоголь. Минимальная цена за 0,5 литра водки вырастет до 299 рублей, коньяка — до 556 рублей. На фоне повышения пошлин на нефть с 1 июня начнет дорожать бензин.
Однако цены на прочие товары вырастут в рамках инфляции. А кое-что начнет дешеветь – например, фрукты и овощи по мере появления свежего отечественного урожая, заключил маркетолог.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Экономист назвал четыре способа уберечь деньги от инфляции
18 мая, 02:15
 
ЭкономикаРУДН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала