https://ria.ru/20240522/trevoga-1947571723.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.05.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T08:41
2024-05-22T08:41
2024-05-22T08:42
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 8.10 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской и Днепропетровской областях, следом сигнал тревоги прозвучал в Сумской и Харьковской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240420/trevoga-1941284652.html
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РИА Новости
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в мире, россия, харьковская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу