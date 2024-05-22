В Томске ребенок получил травмы лица после взрыва пластиковой кеги
В Томске 10-летний мальчик получил травмы лица после взрыва пластиковой кеги
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Десятилетний мальчик в Томске получил травмы лица после взрыва в его руках пластиковой кеги, проверки организовали следственное управление СК РФ по региону и прокуратура.
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"Проводится проверка по размещенной в сети интернет информации о том, что 16 мая 2024 года во дворе одного из домов по улице Косарева в городе Томске малолетний мальчик получил телесные повреждения вследствие разрыва пластиковой кеги с находящимся внутри под давлением воздухом, оставленной на улице неустановленными лицами", - говорится в сообщении СУСК.
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Ранее в Telegram-канале "Я из Томска" было размещено видео, на котором мальчик в ходе игры с закупоренной ПЭТ-кегой ударяет ее о землю, в результате чего бутыль взрывается, а ее верхняя часть "выстреливает" в лицо ребенка.
В управлении уточнили, что мальчик был госпитализирован с различными повреждениями.
Прокуратура Кировского района Томска также организовала проведение проверки в связи с получением ребенком травм во время игры с пластиковой кегой.
"Надзорное ведомство даст оценку всем обстоятельствам произошедшего, примет меры к установлению виновных в случившемся лиц. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение, а также привлечение к установленной ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.
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