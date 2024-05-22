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Биография То Лама

Биография То Лама - РИА Новости, 22.05.2024

Биография То Лама

Президент Вьетнама То Лам родился 10 июля 1954 года в общине Нгиачу в провинции Хынгйен. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:36

2024-05-22T12:36

2024-05-22T12:36

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Президент Вьетнама То Лам родился 10 июля 1954 года в общине Нгиачу в провинции Хынгйен.В 1979 году окончил Институт народной безопасности. Доктор юридических наук. Профессор.С октября 1979 года по декабрь 1988 года являлся сотрудником 1-го департамента управления политической защиты в министерстве общественной безопасности.С декабря 1988 года по 1993 год был главой 1-го департамента управления политической защиты и заместителем начальника управления в министерстве общественной безопасности.В 1993-2006 годах То Лам работал сначала заместителем начальника управления политической защиты, потом начальником управления политической защиты министерства общественной безопасности.В 2006-2009 годах – заместитель начальника главного управления безопасности министерства общественной безопасности.В 2007 году То Ламу было присвоено звание генерал-майора.С 2009 года по август 2010 года являлся начальником главного управления безопасности министерства общественной безопасности.В июле 2010 года Ламу было присвоено звание генерал-лейтенанта.С августа 2010 года по апрель 2016 года занимал пост заместителя министра общественной безопасности.В сентябре 2014 года То Ламу было присвоено звание генерал-полковника.В апреле 2016 года То Лам был назначен министром общественной безопасности. Также занимал должность заместителя руководителя Центрального комитета по борьбе с коррупцией и безнадзорностью.В январе 2019 года ему было присвоено звание генерала.То Лам вступил в Коммунистическую партию Вьетнама 22 августа 1981 года и стал ее официальным членом 22 августа 1982 года.На XI съезде Коммунистической партии Вьетнама, проходившем с 12 по 19 января 2011 года, был избран в Центральный комитет партии.На XII съезде Коммунистической партии Вьетнама, проходившем с 20 по 28 января 2016 года, был избран членом Политбюро Центрального комитета партии.На XIII съезде Коммунистической партии Вьетнама, проходившем с 25 января по 1 февраля 2016 года, был переизбран членом Политбюро Центрального комитета партии.22 мая 2024 года стало известно, что Национальное собрание Вьетнама выбрало генерала армии То Лама новым президентом страны. То Лам имеет государственными награды Вьетнама, в частности ордена "Военные заслуги" I и III степеней, медаль "За национальную безопасность".Кроме того, награжден государственной наградой Российской Федерации – орденом Дружбы (2021). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, вьетнам, то лам