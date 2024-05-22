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Дроздов призвал интегрировать технопарки в крупные индустриальные проекты - РИА Новости, 22.05.2024
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12:56 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/tekhnoparki-1947631830.html
Дроздов призвал интегрировать технопарки в крупные индустриальные проекты
Дроздов призвал интегрировать технопарки в крупные индустриальные проекты - РИА Новости, 22.05.2024
Дроздов призвал интегрировать технопарки в крупные индустриальные проекты
Инновационные технопарки в России должны становиться частью крупных индустриальных проектов для обслуживания потребностей основного бизнеса, сообщил заместитель РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:56
2024-05-22T12:56
россия
сколково
вэб.рф (вэб)
технопарки
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Инновационные технопарки в России должны становиться частью крупных индустриальных проектов для обслуживания потребностей основного бизнеса, сообщил заместитель председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Дроздов. Заявление прозвучало на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Он напомнил, что термин технопарк появился в стране почти 20 лет назад. По программе Минкомсвязи РФ было создано более 10 технопарков. Потом появились два крупных проекта – "Сколково" и "Иннополис". Он отметил, что, например, в "Сколкове" удалось создать атмосферу нетворк-общения. "На мой взгляд, если говорить про будущее и, если вообще посмотреть на мировой опыт, наверное, мы дозрели до того, что технопарк становится все-таки не точкой, где находятся малые и средние предприниматели и что-то там делают, общаются между собой, а потом судорожно ищут, кому бы это все продать, а все-таки, чтобы это были технопарки, при крупном индустриальном партнере. Когда они служат не таким дополнительным девелоперским бизнесом, а обслуживают потребности его основного бизнеса", – сказал Дроздов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации. Он отметил, что технопарки зарождались как девелоперские проекты, становясь точками притяжения. Многие частные технопарки этот тренд уловили, и такие объекты начали появляться во многих городах России. При этом Дроздов подчеркнул, что не верит в бизнес-модель самого технопарка в отдельности. "Но если интегрировать это в крупные проекты, например, когда кредитуется создание большого промышленного проекта в небольшом городе на сотни миллиардов рублей, то наличие такого технопарка может быть в интересах самого инвестора, заемщика по этому проекту. Когда он будет иметь смысл проинвестировать создание такого технопарка просто для того, чтобы там размещались компании, которые могут создавать технологии, комплиментарные для этой большой площадки. А сейчас все-таки все больше и больше частных инвесторов, действительно, начинает верить в инновации как таковые и в инновации не только инхаус, а, как мы говорим, в открытые инновации", - сказал Дроздов. Он добавил, что, по его мнению, эти технопарки будут не просто местом приятного времяпровождения для технологических предпринимателей, а некой точкой, которая будет востребована крупным бизнесом. Также Дроздов отметил, что государство готово брать на себя риски, вкладываясь в создание технопарков, проявляя готовность "терпеть" на более длинном горизонте. "Государство все-таки выстраивает свои планы развития — сейчас, по крайней мере, точно — на более дальнем горизонте, чем частник. И это, в моем понимании, правильно. Поэтому, когда я говорю "толерантность" — это именно не склонность, а готовность, понимая, что эффекты будут в других местах", - резюмировал зампредседателя госкорпорации.
https://ria.ru/20240418/tekhnoparki-1940792312.html
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россия, сколково, вэб.рф (вэб), технопарки
Россия, Сколково, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Технопарки

Дроздов призвал интегрировать технопарки в крупные индустриальные проекты

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ.Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов призвал интегрировать технопарки в крупные индустриальные проекты
Председатель правления Фонда Сколково Игорь Дроздов призвал интегрировать технопарки в крупные индустриальные проекты - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ.
Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов призвал интегрировать технопарки в крупные индустриальные проекты
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Инновационные технопарки в России должны становиться частью крупных индустриальных проектов для обслуживания потребностей основного бизнеса, сообщил заместитель председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Дроздов.
Заявление прозвучало на конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Он напомнил, что термин технопарк появился в стране почти 20 лет назад. По программе Минкомсвязи РФ было создано более 10 технопарков. Потом появились два крупных проекта – "Сколково" и "Иннополис". Он отметил, что, например, в "Сколкове" удалось создать атмосферу нетворк-общения.
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"На мой взгляд, если говорить про будущее и, если вообще посмотреть на мировой опыт, наверное, мы дозрели до того, что технопарк становится все-таки не точкой, где находятся малые и средние предприниматели и что-то там делают, общаются между собой, а потом судорожно ищут, кому бы это все продать, а все-таки, чтобы это были технопарки, при крупном индустриальном партнере. Когда они служат не таким дополнительным девелоперским бизнесом, а обслуживают потребности его основного бизнеса", – сказал Дроздов, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.
Он отметил, что технопарки зарождались как девелоперские проекты, становясь точками притяжения. Многие частные технопарки этот тренд уловили, и такие объекты начали появляться во многих городах России.
При этом Дроздов подчеркнул, что не верит в бизнес-модель самого технопарка в отдельности.
"Но если интегрировать это в крупные проекты, например, когда кредитуется создание большого промышленного проекта в небольшом городе на сотни миллиардов рублей, то наличие такого технопарка может быть в интересах самого инвестора, заемщика по этому проекту. Когда он будет иметь смысл проинвестировать создание такого технопарка просто для того, чтобы там размещались компании, которые могут создавать технологии, комплиментарные для этой большой площадки. А сейчас все-таки все больше и больше частных инвесторов, действительно, начинает верить в инновации как таковые и в инновации не только инхаус, а, как мы говорим, в открытые инновации", - сказал Дроздов.
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Он добавил, что, по его мнению, эти технопарки будут не просто местом приятного времяпровождения для технологических предпринимателей, а некой точкой, которая будет востребована крупным бизнесом.
Также Дроздов отметил, что государство готово брать на себя риски, вкладываясь в создание технопарков, проявляя готовность "терпеть" на более длинном горизонте.
"Государство все-таки выстраивает свои планы развития — сейчас, по крайней мере, точно — на более дальнем горизонте, чем частник. И это, в моем понимании, правильно. Поэтому, когда я говорю "толерантность" — это именно не склонность, а готовность, понимая, что эффекты будут в других местах", - резюмировал зампредседателя госкорпорации.
 
РоссияСколковоВЭБ.РФ (ВЭБ)Технопарки
 
 
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