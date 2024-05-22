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Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС
Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.05.2024
Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС
Беспилотник ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:41
2024-05-22T15:41
2024-05-22T17:16
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС", — указано в публикации.В пресс-службе уточнили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений.Представители станции добавили, что за последние два дня противник несколько раз атаковал при помощи БПЛА жилые и социальные объекты Энергодара, неподалеку от которого расположена Запорожская АЭС.
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запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины
Запорожская АЭС, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС
ВСУ атаковали территорию транспортного цеха Запорожской АЭС, пострадавших нет