https://ria.ru/20240522/svo-1947681247.html

Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС

Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.05.2024

Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС

Беспилотник ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:41

2024-05-22T15:41

2024-05-22T17:16

запорожская аэс

энергодар

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС", — указано в публикации.В пресс-службе уточнили, что обошлось без пострадавших и критических разрушений.Представители станции добавили, что за последние два дня противник несколько раз атаковал при помощи БПЛА жилые и социальные объекты Энергодара, неподалеку от которого расположена Запорожская АЭС.

https://ria.ru/20240519/ataki-1947009638.html

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запорожская аэс, энергодар, вооруженные силы украины