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В Донецке мужчина получил ранение в грудь при сбросе боеприпаса с БПЛА - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/svo-1947655603.html
В Донецке мужчина получил ранение в грудь при сбросе боеприпаса с БПЛА
В Донецке мужчина получил ранение в грудь при сбросе боеприпаса с БПЛА - РИА Новости, 22.05.2024
В Донецке мужчина получил ранение в грудь при сбросе боеприпаса с БПЛА
Мужчина получил ранение в грудь в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:18
2024-05-22T14:18
происшествия
кировский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Мужчина получил ранение в грудь в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. "По дополнительным сведениям, в Кировском районе после сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Константиновской, получил проникающее ранение грудной клетки мужчина 1977 года рождения. Госпитализирован в торакальное отделение лечебного учреждения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в 12.00 украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240521/spetsoperatsiya-1947492749.html
https://ria.ru/20240521/donetsk-1947312494.html
кировский район
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происшествия, кировский район, донецк, алексей кулемзин (донецк)
Происшествия, Кировский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине
В Донецке мужчина получил ранение в грудь при сбросе боеприпаса с БПЛА

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении мужчины при сбросе боеприпаса с БПЛА

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Мужчина получил ранение в грудь в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин.
"По дополнительным сведениям, в Кировском районе после сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Константиновской, получил проникающее ранение грудной клетки мужчина 1977 года рождения. Госпитализирован в торакальное отделение лечебного учреждения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
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Ранее сообщалось, что в 12.00 украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКировский районДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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