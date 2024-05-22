https://ria.ru/20240522/svo-1947655603.html

В Донецке мужчина получил ранение в грудь при сбросе боеприпаса с БПЛА

В Донецке мужчина получил ранение в грудь при сбросе боеприпаса с БПЛА - РИА Новости, 22.05.2024

В Донецке мужчина получил ранение в грудь при сбросе боеприпаса с БПЛА

Мужчина получил ранение в грудь в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:18

2024-05-22T14:18

2024-05-22T14:18

происшествия

кировский район

донецк

алексей кулемзин (донецк)

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 22 мая – РИА Новости. Мужчина получил ранение в грудь в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил в среду мэр города Алексей Кулемзин. "По дополнительным сведениям, в Кировском районе после сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Константиновской, получил проникающее ранение грудной клетки мужчина 1977 года рождения. Госпитализирован в торакальное отделение лечебного учреждения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в 12.00 украинский беспилотник сбросил боеприпас в Кировском районе Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240521/spetsoperatsiya-1947492749.html

https://ria.ru/20240521/donetsk-1947312494.html

кировский район

донецк

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происшествия, кировский район, донецк, алексей кулемзин (донецк)