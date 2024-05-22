https://ria.ru/20240522/su-25-1947559630.html
Экипажи Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ
Экипажи Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ - РИА Новости, 22.05.2024
Экипажи Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ
Российские штурмовики Су-25 поразили ракетами замаскированную технику украинских войск в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в среду в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T05:06
2024-05-22T05:06
2024-05-22T05:06
специальная военная операция на украине
россия
дальний восток
еврейская автономная область
су-25
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 поразили ракетами замаскированную технику украинских войск в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам передового авиационного наводчика (ПАН), все указанные цели были успешно поражены. Полёт прошёл в штатном режиме. "На командном пункте получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта противника. Выдвинулись в район выполнения боевых действий. Поразили цель. По докладу ПАНа цель была поражена на отлично. Хочу передать привет Дальнему Востоку, а именно Еврейской автономной области, город Биробиджан. Мама, я поел, шапка надета, все хорошо!", – цитируется в сообщении лётчик Су-25 Сергей.
https://ria.ru/20240522/minoborony-1947559252.html
https://ria.ru/20240520/su-34-1947084117.html
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россия, дальний восток, еврейская автономная область, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дальний Восток, Еврейская автономная область, Су-25
Экипажи Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ
Минобороны: экипажи Су-25 поразили в зоне СВО замаскированную технику ВСУ