https://ria.ru/20240522/studennikov-1947569828.html

Артем Студенников: у России нет иллюзий о готовности ЕС к честному диалогу

Артем Студенников: у России нет иллюзий о готовности ЕС к честному диалогу - РИА Новости, 22.05.2024

Артем Студенников: у России нет иллюзий о готовности ЕС к честному диалогу

Если Евросоюз введет санкции против российского урана и сжиженного природного газа из РФ, он навредит только себе: без урана из России невозможен "зеленый... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:00

2024-05-22T10:00

2024-05-22T10:00

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интервью

россия

франция

украина

артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)

рафаэль гросси

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Если Евросоюз введет санкции против российского урана и сжиженного природного газа из РФ, он навредит только себе: без урана из России невозможен "зеленый рост", а отказ от СПГ грозит последствиями для экономики ЕС, заявил директор Первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников в эксклюзивном интервью РИА Новости. В беседе с корреспондентом агентства он рассказал о том, какие действия может предпринять Москва, если французские военнослужащие окажутся на Украине, и о том, как Россия относится к заявлениям о "готовности" отдельных европейских столиц к честному диалогу.– К каким последствиям для двусторонних отношений могут привести заявления французского лидера о возможности отправки французских войск на Украину? В случае если Париж направит свои войска на Украину, примет ли Москва ответные дипломатические меры?– Отвечая на ваш вопрос, хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны. Все основные механизмы межгосударственного взаимодействия, и не только в политической и экономической сферах, но и в области культуры, образования, спорта, заблокированы по инициативе французской стороны. Это не наш выбор, а результат проводимой западниками уже на протяжении многих лет целенаправленной политики сдерживания и давления на Россию, которая в итоге трансформировалась в полномасштабную гибридную войну против нашей страны.Отмечаем, что все более воинственная риторика президента Франции, не исключающего возможность отправки на Украину французских войск, не находит, мягко говоря, широкой поддержки у союзников по ЕС и НАТО и вызывает отторжение у значительного большинства французов. Тем не менее, мы не можем не относиться к подобным заявлениям, а, по сути, завуалированным угрозам со всей серьезностью.Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону. Участие французских военнослужащих в украинском конфликте официально, де-юре сделает Францию его стороной. Это неминуемо многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Французские военные станут законными целями для наших вооруженных сил. Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов? Что французские власти будут объяснять семьям погибших? Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься.Хочется надеяться, что во французских правящих элитах все же возобладает если не здравомыслие, на это рассчитывать все сложнее, то хотя бы инстинкт самосохранения. Так или иначе, мы готовы к любому развитию событий.– Есть ли у российской стороны данные о количестве французских наемников, выступающих на стороне Киева? Обращался ли официальный Париж к Москве по вопросам транспортировки убитых наемников на родину?– Согласно информации, обнародованной в марте 2024 года министерством обороны России, всего с начала СВО на Украину прибыло 356 граждан Франции, 147 из них погибли в боях. Известно, например, об ударе 16 января по пункту временной дислокации украинских войск и иностранных наемников под Харьковом, среди которых, по имеющимся сведениям, были десятки французов. Были и другие факты гибели на Украине французских граждан, чей статус там как минимум вызывал вопросы.Показательно, что во Франции проходила агитационная кампания по набору наемников для пополнения так называемого интернационального легиона теробороны Украины или формирования из них автономных подразделений. Подобные объявления можно найти и на главной странице сайта посольства Украины в Париже, и в социальных сетях. О какой-либо реакции местных правоохранительных органов на эти призывы к наемничеству – которое, кстати, считается в этой стране уголовно наказуемым деянием – ничего неизвестно. Ну и, по своему обыкновению, официальный Париж при всяком удобном случае обвиняет нас в неких "манипуляциях" информацией.Французские власти пытаются всячески отрицать участие своих военнослужащих в конфликте на Украине и снимают с себя любую ответственность за действия своих граждан, "по собственной воле" сражающихся на стороне киевского режима. Франция, дескать, не может сдерживать подобные проявления демократической воли простых граждан, стремящихся помочь Украине. Оставим читателям право самим решать, чего здесь больше – преступного попустительства незаконным практикам или плохо замаскированного соучастия в вооруженном конфликте и преступлениях ВСУ. В любом случае, финал для французских и других иностранных боевиков, под какими бы "прикрытиями" они ни прибывали сегодня на Украину, будет одинаково печальным.– Получала ли Москва официальное приглашение на празднования, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии, если да, то каков наш ответ? На каком уровне Россия может быть представлена?– Несколько недель назад во французских СМИ со ссылкой на оргкомитет по подготовке юбилейных мероприятий действительно появились сообщения о намерении французской стороны пригласить в Нормандию представителей Российской Федерации. Однако по сей день ни в МИД России, ни в наше посольство в Париже никаких приглашений не поступало. Возможно, организаторы передумали или им "посоветовали" передумать.Сегодня наши отношения с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, включая и Францию, не по нашей воле находятся в своей низшей точке. Однако мы убеждены, что наш общий долг – чтить память всех павших в борьбе с нацизмом. Главное – никогда не забывать, что решающую роль в разгроме военной машины Третьего рейха сыграла именно Красная армия и советский народ, без стойкости и героизма которых не было бы никакого "второго фронта".– Ранее сообщалось, что страны Евросоюза намерены включить запрет на поставки российского СПГ в 14-й пакет санкций. Смогут ли такие крупные импортеры, как Франция, Нидерланды и Испания отказаться от российского сжиженного газа? Какой будет ответ России на этот шаг? Куда пойдет российский экспорт в этом случае?– У европейцев должно быть еще свежо в памяти, что после введения летом 2022 года ограничений на импорт нашего трубопроводного газа, столь "своевременно" подкрепленных терактами на "Северных потоках", Евросоюз погрузился в энергетический кризис, цены на энергию многие месяцы били рекорды.За минувшие два года страны ЕС постарались стабилизировать свой энергорынок. Но какой ценой? Они попали в сильную зависимость от американского СПГ, став его крупнейшим импортером. Американцы, понятно, потирают руки, а вот у европейцев дела идут неважно. Экономики перечисленных вами стран находятся далеко не в лучшей форме. По итогам 2023 года они демонстрируют весьма слабые темпы роста: Франция – менее 1%, Нидерланды – около нуля, Испания – не более 2%. Отмечается высокая потребительская инфляция, рост цен на продукцию АПК, снижение уровня жизни и как следствие – нарастание социальной напряженности. В фанатичном стремлении избавиться от российского газа они ослабляют собственную же промышленность, конкурентоспособность которой заметно проседает. Очевидно, что российский трубопроводный газ десятилетиями служил одним из драйверов экономического роста и благосостояния многих европейских государств.В общем, в очередной раз Европа "выстрелила себе в ногу". Причем останавливаться на достигнутом она, как видим, не намерена, и теперь речь идет об отказе от российского СПГ. Не надо быть большим экономистом, чтобы предвидеть, к чему это приведет.Мы же без покупателей не останемся. Особенностью рынка СПГ, как известно, является его глобальный характер, сжиженный газ может "путешествовать" по всему миру. Спрос на него устойчиво растет, здесь открываются широкие горизонты. А вот любые попытки Запада помешать нашей торговле со странами мирового большинства заведомо обречены на провал.– Ранее министр энергетики Бельгии заявила, что Брюссель на общеевропейском уровне намерен выступить против заключения новых контрактов на поставки урана для АЭС из России. Реалистично ли это? Какие сейчас показатели по поставкам урана в страны Европы? Кто является самым крупным покупателем?– Нас давно не удивляет, что в Бельгии, да и во многих других европейских странах, настолько одержимы идеей посильнее навредить нашей стране, что ради этого готовы действовать во вред себе. Мы с вами уже затронули это на примере ограничений поставок российского трубопроводного и сжиженного газа. В этой же самоубийственной логике – и стремление запретить подписание новых контрактов на закупку российского урана для находящихся в странах Евросоюза АЭС. Здесь можно лишь добавить, что без нашей урановой продукции столь пестуемый европейцами "зеленый" рост вряд ли будет иметь шансы на успех. Разумеется, на первый план выходит и проблема обеспечения безопасности тех реакторов, которые разрабатывались именно под российское топливо.Приведу для примера политику бельгийских властей в сфере мирного атома, которую вряд ли можно назвать последовательной. Еще в 2003 году в королевстве был принят закон о выводе из эксплуатации до 2025 года всех семи реакторов, расположенных на двух АЭС – "Дул-4" и "Тианж-3". Однако в марте 2022 года на фоне спровоцированного есовскими санкциями энергокризиса правительство было вынуждено продлить сроки их работы сразу на 10 лет – до 2035 года. Но даже с учетом этого прогнозируется сильный дефицит теплоснабжения в предстоящие отопительные сезоны, сохранение высоких тарифов на электроэнергию.Напомню и об оценках специалиста, который по долгу службы хорошо разбирается в данном вопросе и которого трудно уличить в предвзятости в пользу России. Имею в виду главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который еще в феврале 2024 года, когда идея выдавить с есовского рынка уран из России начала захватывать умы еврочиновников, предостерегал от введения санкций против "Росатома".Что касается объемов поставок нашего урана в страны ЕС, являющихся предметом коммерческих договоренностей, то этот вопрос все-таки лучше адресовать госкорпорации "Росатом".– Россия ранее поддерживала диалог с рядом европейских стран в формате "2+2". В начале апреля 2024 года министр обороны России Сергей Шойгу провел первый с 2022 года телефонный разговор со своим коллегой из Франции Себастьяном Лекорню. Сразу после этого министр обороны Италии заявил о том, что возможность диалога с Россией должна оставаться открытой. Были ли сигналы со стороны французских или итальянских дипломатов к диалогу за последние несколько месяцев?– Как уже отмечалось, Франция и Италия заблокировали все основные двусторонние механизмы межгосударственного диалога с Россией, включая и советы сотрудничества по вопросам безопасности на уровне министров обороны и иностранных дел, известные как формат "два плюс два". Очевидно, что в нынешних условиях, когда обе эти страны в меру своих возможностей стараются способствовать нанесению России "стратегического поражения", а в Париже даже всерьез рассуждают об отправке на Украину своих военнослужащих, не может быть и речи о возобновлении какой-либо совместной работы на этих площадках.Что касается упомянутого вами телефонного разговора глав оборонных ведомств России и Франции, то напомню, что он состоялся по инициативе французской стороны. Опубликованное министерством обороны России коммюнике предельно корректно отражало содержание этой беседы, в том числе в части, касающейся кровавого теракта в "Крокус Сити Холл". А вот нервная реакция, которую мы наблюдали во Франции, попытки обвинить нас в распространении ложных сведений об этом разговоре лишний раз свидетельствовали о неготовности Парижа к спокойному и уважительному диалогу с нами.Время от времени мы действительно слышим и от французов, и от итальянцев, и от некоторых других европейцев заявления об их открытости к контактам с Москвой. Однако пока все это остается не более чем риторикой, за которой нет конкретных шагов. Порой они просто пытаются подобным образом смягчить или заретушировать собственные радикальные высказывания. Как подчеркнул президент Владимир Путин в недавнем интервью информационному агентству "Синьхуа", западные покровители киевского режима не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга. Так что никаких иллюзий у нас не было и нет. Как нет и доверия, которое за минувшие годы было кардинально подорвано.– На какой стадии находится вопрос предоставления необходимых для передвижения в ходе Олимпийских игр по Парижу документов сотрудникам российского посольства? Каковы будут действия российской стороны, если подобные документы местными властями предоставлены не будут?– Дело ведь не только в отсутствии пропусков, хотя это тоже важно. Проблема намного глубже. Наше посольство в Париже фактически отрезано от координационных форматов, которые организаторы Олимпиады создали для взаимодействия с аккредитованными в стране диппредставительствами, в том числе по вопросам безопасности. Французские власти не предоставляют нашим дипломатам необходимые информационные материалы. Все это чревато серьезными трудностями при реализации их служебных обязанностей, в первую очередь, по защите прав и интересов российских граждан, оказании им консульской и иной помощи.Подобные дискриминационные подходы в отношении российской дипмиссии не красят французских организаторов. Есть в них что-то мелочное. Понятно, что наша страна официально не участвует в Играх. Но там наверняка, хоть и в ограниченном количестве, будут наши болельщики, туристы, отдельные спортсмены. К тому же Олимпиада будет проводиться в сложных условиях, создающих реальные риски для российских граждан, которые по разным причинам могут оказаться в этот период во Франции. Это и стабильно высокий уровень террористической угрозы, и неблагоприятная криминогенная обстановка, и зашкаливающая русофобия. Не говоря уже о таких практических неудобствах, как невозможность пользоваться российскими банковскими картами, ограничения на оплату товаров и услуг наличными, отсутствие прямого авиасообщения.Пользуясь этой возможностью, обращаю внимание, что на сайте консульского отдела посольства России во Франции опубликованы рекомендации российским гражданам, планирующим поездку в эту страну в период предстоящих Олимпийских игр. Советуем внимательно с ними ознакомиться, прежде чем покупать авиабилеты.

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Варвара Скокшина

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