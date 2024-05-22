Рейтинг@Mail.ru
Над Старым Осколом уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 22.05.2024 (обновлено: 02:48 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/staryy_oskol-1947554103.html
Над Старым Осколом уничтожили беспилотник
Над Старым Осколом уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.05.2024
Над Старым Осколом уничтожили беспилотник
БПЛА самолетного типа сбили над Старым Осколом в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T02:44
2024-05-22T02:48
специальная военная операция на украине
старый оскол
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930800980_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_e98245df8bdf618231941e6a7706d256.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. БПЛА самолетного типа сбили над Старым Осколом в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Сообщается, что из-за падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль, оперативные службы работают на месте. Обход территории будет продолжен в светлое время суток.
https://ria.ru/20240520/peskov-1947166502.html
старый оскол
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901994228_520:0:2777:1693_1920x0_80_0_0_41a9c7868be3487e73fe9497f5f29b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
старый оскол, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Старый Оскол, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
Над Старым Осколом уничтожили беспилотник

Губернатор Гладков: над Старым Осколом в Белгородской области сбили БПЛА

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. БПЛА самолетного типа сбили над Старым Осколом в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности в Белгороде
20 мая, 12:29
Сообщается, что из-за падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль, оперативные службы работают на месте. Обход территории будет продолжен в светлое время суток.
 
Специальная военная операция на УкраинеСтарый ОсколБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала