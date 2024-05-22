https://ria.ru/20240522/staryy_oskol-1947554103.html

Над Старым Осколом уничтожили беспилотник

Над Старым Осколом уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.05.2024

Над Старым Осколом уничтожили беспилотник

БПЛА самолетного типа сбили над Старым Осколом в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T02:44

2024-05-22T02:44

2024-05-22T02:48

специальная военная операция на украине

старый оскол

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. БПЛА самолетного типа сбили над Старым Осколом в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Сообщается, что из-за падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль, оперативные службы работают на месте. Обход территории будет продолжен в светлое время суток.

https://ria.ru/20240520/peskov-1947166502.html

старый оскол

белгородская область

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старый оскол, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков