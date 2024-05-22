https://ria.ru/20240522/staryy_oskol-1947554103.html
Над Старым Осколом уничтожили беспилотник
Над Старым Осколом уничтожили беспилотник - РИА Новости, 22.05.2024
Над Старым Осколом уничтожили беспилотник
БПЛА самолетного типа сбили над Старым Осколом в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T02:44
2024-05-22T02:44
2024-05-22T02:48
специальная военная операция на украине
старый оскол
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. БПЛА самолетного типа сбили над Старым Осколом в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Сообщается, что из-за падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль, оперативные службы работают на месте. Обход территории будет продолжен в светлое время суток.
https://ria.ru/20240520/peskov-1947166502.html
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старый оскол, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Старый Оскол, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
Над Старым Осколом уничтожили беспилотник
Губернатор Гладков: над Старым Осколом в Белгородской области сбили БПЛА