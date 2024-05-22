https://ria.ru/20240522/spetsoperatsiya-1947674814.html
Северной группировке удалось расширить линию фронта, заявил Ганчев
Северной группировке удалось расширить линию фронта, заявил Ганчев - РИА Новости, 22.05.2024
Северной группировке удалось расширить линию фронта, заявил Ганчев
За последние дни группировке "Север" ВС РФ удалось расширить линию фронта, она уже распространяется и на восточную часть Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:14
2024-05-22T15:14
2024-05-22T15:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
виталий ганчев
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. За последние дни группировке "Север" ВС РФ удалось расширить линию фронта, она уже распространяется и на восточную часть Харьковской области, сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев."За последние дни нашим подразделениям вооруженных сил группировки "Север" удалось расширить линию фронта. Она уже распространяется и на восточную часть, приграничье именно с северных районов Харьковской области. Это Волчанский район, который граничит с Белгородской областью", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
Северной группировке удалось расширить линию фронта, заявил Ганчев
Ганчев: группировка "Север" расширила линию фронта на восток Харьковской области