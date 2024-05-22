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Северной группировке удалось расширить линию фронта, заявил Ганчев - РИА Новости, 22.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 22.05.2024 (обновлено: 15:27 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/spetsoperatsiya-1947674814.html
Северной группировке удалось расширить линию фронта, заявил Ганчев
Северной группировке удалось расширить линию фронта, заявил Ганчев - РИА Новости, 22.05.2024
Северной группировке удалось расширить линию фронта, заявил Ганчев
За последние дни группировке "Север" ВС РФ удалось расширить линию фронта, она уже распространяется и на восточную часть Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:14
2024-05-22T15:27
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
виталий ганчев
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. За последние дни группировке "Север" ВС РФ удалось расширить линию фронта, она уже распространяется и на восточную часть Харьковской области, сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев."За последние дни нашим подразделениям вооруженных сил группировки "Север" удалось расширить линию фронта. Она уже распространяется и на восточную часть, приграничье именно с северных районов Харьковской области. Это Волчанский район, который граничит с Белгородской областью", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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вооруженные силы рф, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
Северной группировке удалось расширить линию фронта, заявил Ганчев

Ганчев: группировка "Север" расширила линию фронта на восток Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. За последние дни группировке "Север" ВС РФ удалось расширить линию фронта, она уже распространяется и на восточную часть Харьковской области, сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
"За последние дни нашим подразделениям вооруженных сил группировки "Север" удалось расширить линию фронта. Она уже распространяется и на восточную часть, приграничье именно с северных районов Харьковской области. Это Волчанский район, который граничит с Белгородской областью", - сказал Ганчев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныУкраинаХарьковская область
 
 
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