https://ria.ru/20240522/spetsoperatsiya-1947674814.html

Северной группировке удалось расширить линию фронта, заявил Ганчев

Северной группировке удалось расширить линию фронта, заявил Ганчев - РИА Новости, 22.05.2024

Северной группировке удалось расширить линию фронта, заявил Ганчев

За последние дни группировке "Север" ВС РФ удалось расширить линию фронта, она уже распространяется и на восточную часть Харьковской области, сообщил... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:14

2024-05-22T15:14

2024-05-22T15:27

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

виталий ганчев

вооруженные силы украины

украина

харьковская область

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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. За последние дни группировке "Север" ВС РФ удалось расширить линию фронта, она уже распространяется и на восточную часть Харьковской области, сообщил журналистам глава российской администрации региона Виталий Ганчев."За последние дни нашим подразделениям вооруженных сил группировки "Север" удалось расширить линию фронта. Она уже распространяется и на восточную часть, приграничье именно с северных районов Харьковской области. Это Волчанский район, который граничит с Белгородской областью", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

харьковская область

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Наталья Макарова

вооруженные силы рф, виталий ганчев, вооруженные силы украины, украина, харьковская область