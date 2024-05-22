https://ria.ru/20240522/sotskontrakty-1947731462.html

Почти 700 красноярцев заключили соцконтракты на поиск работы

Почти 700 красноярцев заключили соцконтракты на поиск работы - РИА Новости, 22.05.2024

Почти 700 красноярцев заключили соцконтракты на поиск работы

Почти 700 жителей Красноярского края с доходом ниже прожиточного минимума заключили за истекший период 2024 года соцконтракты на поиск работы, сообщает... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:36

2024-05-22T18:36

2024-05-22T18:36

красноярский край

трудоустройство

работа

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КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Почти 700 жителей Красноярского края с доходом ниже прожиточного минимума заключили за истекший период 2024 года соцконтракты на поиск работы, сообщает министерство социальной политики региона. "С начала года около 700 жителей края с доходом ниже прожиточного минимума воспользовались государственной поддержкой и заключили соцконтракты на поиск работы. Такая возможность действует в рамках нацпроекта "Демография", - говорится в сообщении. Отмечается, что заключая соцконтракт по направлению "поиск работы", обратившийся получает выплату в размере прожиточного минимума. Как только человек устроится на работу, он ещё три месяца получает такую же финансовую поддержку. "Выплата по соцконтракту предоставляется на период испытательного срока. Помимо получения ежемесячных выплат, обратившийся может пройти обучение или стажировку. При этом работодателю будут возмещены расходы на проведение стажировки", - отмечает глава краевого министерства социальной политики Ирина Пастухова. Особое внимание уделяется семьям участников СВО. За последнее время содействие в трудоустройстве оказано 21 гражданину из числа семей участников спецоперации. Для обращения за соцконтрактом достаточно заполнить заявление на портале госуслуг. Все дополнительные сведения о семье специалисты соцзащиты получат по межведомственным каналам. При этом возможность обратиться лично в МФЦ или соцзащиту по месту жительства сохраняется.

https://ria.ru/20240522/byudzhet-1947731230.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, трудоустройство, работа