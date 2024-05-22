https://ria.ru/20240522/sotrudnichestvo-1947758624.html
Глава Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с королем Бахрейна
Глава Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с королем Бахрейна - РИА Новости, 22.05.2024
Глава Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с королем Бахрейна
Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, обсуждены вопросы развития сотрудничества,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T21:20
2024-05-22T21:20
2024-05-22T21:20
республика татарстан
бахрейн
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рустам минниханов
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хамад бен иса аль халифа
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КАЗАНЬ, 22 мая – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, обсуждены вопросы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Король Бахрейна прибыл в РФ в среду. По информации пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудят 23 мая состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня. "Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Наша страна рассматривает королевство, как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе", - цитирует слова Минниханова его пресс-служба. Глава Татарстана поблагодарил короля за участие бахрейнской делегации в состоявшемся на прошлой неделе международном экономическом форуме KazanForum и отметил вклад члена королевской семьи шейха Хамада бен Ибрахима Аль Халифы в развитие взаимодействия. "Добрый друг Татарстана – председатель Высшего Совета по исламским делам Бахрейна, шейх Абдулрахман бен Мохаммед бен Рашид Аль Халифа, который также является членом группы стратегического видения "Россия – исламский мир", вносит ценный вклад в ее работу", - подчеркнул Минниханов. По итогам последних взаимных визитов товарооборот в 2023 году удалось увеличить в 30 раз, он составил 450 тысяч долларов. Стороны отметили, что пока цифра небольшая, но номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Бахрейн, весьма широка. Минниханов предложил компаниям Бахрейна принять участие в инвестиционных проектах в Татарстане. Король Бахрейна подчеркнул, что рад быть в России по приглашению президента страны Владимира Путина. Он выразил пожелание в следующий визит посетить Казань.
https://ria.ru/20240517/transport-1946655847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бахрейн, россия, москва, рустам минниханов, владимир путин, хамад бен иса аль халифа
Республика Татарстан, Бахрейн, Россия, Москва, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа
КАЗАНЬ, 22 мая – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, обсуждены вопросы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Король Бахрейна прибыл в РФ
в среду. По информации пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин
и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудят 23 мая состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
"Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Наша страна рассматривает королевство, как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе", - цитирует слова Минниханова его пресс-служба.
Глава Татарстана поблагодарил короля за участие бахрейнской делегации в состоявшемся на прошлой неделе международном экономическом форуме KazanForum и отметил вклад члена королевской семьи шейха Хамада бен Ибрахима Аль Халифы в развитие взаимодействия. "Добрый друг Татарстана – председатель Высшего Совета по исламским делам Бахрейна, шейх Абдулрахман бен Мохаммед бен Рашид Аль Халифа, который также является членом группы стратегического видения "Россия – исламский мир", вносит ценный вклад в ее работу", - подчеркнул Минниханов.
По итогам последних взаимных визитов товарооборот в 2023 году удалось увеличить в 30 раз, он составил 450 тысяч долларов. Стороны отметили, что пока цифра небольшая, но номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Бахрейн, весьма широка. Минниханов предложил компаниям Бахрейна принять участие в инвестиционных проектах в Татарстане.
Король Бахрейна подчеркнул, что рад быть в России по приглашению президента страны Владимира Путина. Он выразил пожелание в следующий визит посетить Казань
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