Рейтинг@Mail.ru
Глава Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с королем Бахрейна - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
21:20 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/sotrudnichestvo-1947758624.html
Глава Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с королем Бахрейна
Глава Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с королем Бахрейна - РИА Новости, 22.05.2024
Глава Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с королем Бахрейна
Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, обсуждены вопросы развития сотрудничества,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T21:20
2024-05-22T21:20
республика татарстан
бахрейн
россия
москва
рустам минниханов
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026618_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_3740b0765c69bc1deeb19f65adf34108.jpg
КАЗАНЬ, 22 мая – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, обсуждены вопросы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Король Бахрейна прибыл в РФ в среду. По информации пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудят 23 мая состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня. "Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Наша страна рассматривает королевство, как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе", - цитирует слова Минниханова его пресс-служба. Глава Татарстана поблагодарил короля за участие бахрейнской делегации в состоявшемся на прошлой неделе международном экономическом форуме KazanForum и отметил вклад члена королевской семьи шейха Хамада бен Ибрахима Аль Халифы в развитие взаимодействия. "Добрый друг Татарстана – председатель Высшего Совета по исламским делам Бахрейна, шейх Абдулрахман бен Мохаммед бен Рашид Аль Халифа, который также является членом группы стратегического видения "Россия – исламский мир", вносит ценный вклад в ее работу", - подчеркнул Минниханов. По итогам последних взаимных визитов товарооборот в 2023 году удалось увеличить в 30 раз, он составил 450 тысяч долларов. Стороны отметили, что пока цифра небольшая, но номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Бахрейн, весьма широка. Минниханов предложил компаниям Бахрейна принять участие в инвестиционных проектах в Татарстане. Король Бахрейна подчеркнул, что рад быть в России по приглашению президента страны Владимира Путина. Он выразил пожелание в следующий визит посетить Казань.
https://ria.ru/20240517/transport-1946655847.html
https://ria.ru/20240517/minnikhanov-1946638493.html
бахрейн
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929026618_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_06c20b8c5b99049e41d3ecac28bdb7fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бахрейн, россия, москва, рустам минниханов, владимир путин, хамад бен иса аль халифа
Республика Татарстан, Бахрейн, Россия, Москва, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа

Глава Татарстана обсудил вопросы сотрудничества с королем Бахрейна

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
© POOL
Перейти в медиабанк
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 мая – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду встретился в Москве с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой, обсуждены вопросы развития сотрудничества, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Король Бахрейна прибыл в РФ в среду. По информации пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа обсудят 23 мая состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
Сессия по развитию МТК, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока, в рамках международного экономического форума Россия – исламский мир: KazanForum
Минниханов: Татарстан заинтересован в развитии транспортных коридоров
17 мая, 13:16
"Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Бахрейном. Наша страна рассматривает королевство, как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе", - цитирует слова Минниханова его пресс-служба.
Глава Татарстана поблагодарил короля за участие бахрейнской делегации в состоявшемся на прошлой неделе международном экономическом форуме KazanForum и отметил вклад члена королевской семьи шейха Хамада бен Ибрахима Аль Халифы в развитие взаимодействия. "Добрый друг Татарстана – председатель Высшего Совета по исламским делам Бахрейна, шейх Абдулрахман бен Мохаммед бен Рашид Аль Халифа, который также является членом группы стратегического видения "Россия – исламский мир", вносит ценный вклад в ее работу", - подчеркнул Минниханов.
По итогам последних взаимных визитов товарооборот в 2023 году удалось увеличить в 30 раз, он составил 450 тысяч долларов. Стороны отметили, что пока цифра небольшая, но номенклатура продукции, которая могла бы поставляться в Бахрейн, весьма широка. Минниханов предложил компаниям Бахрейна принять участие в инвестиционных проектах в Татарстане.
Король Бахрейна подчеркнул, что рад быть в России по приглашению президента страны Владимира Путина. Он выразил пожелание в следующий визит посетить Казань.
Глава Татарстан Рустам Минниханов на форуме Россия – исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Товарооборот Татарстана со странами ОИС в 2023 году вырос на 83%
17 мая, 12:36
 
Республика ТатарстанБахрейнРоссияМоскваРустам МиннихановВладимир ПутинХамад бен Иса Аль Халифа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала